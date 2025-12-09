ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
Известный украинский специалист договорился о сотрудничестве с «Нефтчи»
Известный украинский специалист Юрий Вернидуб договорился о сотрудничестве с азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.
Стороны договорились о сотрудничестве на полтора года. В состав тренерского штаба вошли помощники Вернидуба – Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.
Вернидуб начал тренерскую деятельность в 2001 году, работал в структуре запорожского «Металлурга». Возглавлял луганскую «Зарю», криворожский «Кривбасс», белорусский «Шахтер» и молдавский «Шериф».
Специалист становился бронзовым призером чемпионата Украины во главе «Зари» и «Кривбасса», дважды побеждал в чемпионате Молдовы.
«Нефтчи» набрал 16 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Отставание от лидера – «Карабаха» – составляет 14 очков. Команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью за последние пять матчей.
