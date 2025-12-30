Почему Рафинья круче Дембеле? Мнение тренера, открывшего звезду

Экс–наставник лиссабонского «Спортинга» Жозе Пезейру высказал свое мнение об игре вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса. Специалист, работавший с бразильцем в Португалии, отметил прогресс футболиста.

«В период нашего сотрудничества он уже обладал колоссальным талантом, который сумел полностью раскрыть позже в английском чемпионате. Когда состоялся его трансфер в «Барселону», я не сомневался, что этот выдающийся мастер добьется там успеха.

Еще тогда я утверждал, что Рафинья превосходит Дембеле в плане универсализма и стабильности на разных этапах матча, причем как при созидании, так и при оборонительных действиях.

Бразилец остается невероятно разносторонним исполнителем. Его показатели неизменно высоки на протяжении всей игры. Он не только эффективно конструирует и завершает атаки, но и приносит огромную пользу команде в защите», – поделился Пезейру в беседе с Erem News.