Почему Рафинья круче Дембеле? Мнение тренера, открывшего звезду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 декабря 2025, 03:43 |
81
0

Больше чем просто вингер

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс–наставник лиссабонского «Спортинга» Жозе Пезейру высказал свое мнение об игре вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса. Специалист, работавший с бразильцем в Португалии, отметил прогресс футболиста.

«В период нашего сотрудничества он уже обладал колоссальным талантом, который сумел полностью раскрыть позже в английском чемпионате. Когда состоялся его трансфер в «Барселону», я не сомневался, что этот выдающийся мастер добьется там успеха.

Еще тогда я утверждал, что Рафинья превосходит Дембеле в плане универсализма и стабильности на разных этапах матча, причем как при созидании, так и при оборонительных действиях.

Бразилец остается невероятно разносторонним исполнителем. Его показатели неизменно высоки на протяжении всей игры. Он не только эффективно конструирует и завершает атаки, но и приносит огромную пользу команде в защите», – поделился Пезейру в беседе с Erem News.

Рафинья Диас Барселона Усман Дембеле Ла Лига ПСЖ Спортинг Лиссабон
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
