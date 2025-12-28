Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:05
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера

Клуб готовит кадровую чистку

ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» запланировал кадровую чистку на зимнее трансферное окно.

По информации источника, клуб могут покинуть целых семь игроков, у которых проблемы с игровой практикой. «Шахтер» не рассчитывает на Иракли Азарова, Марьяна Шведа, Диего Арройо, Хусрава Тоирова, Марьяна Фарина, Ивана Петряка и Виктора Корниенко.

«Шахтер» ушел на зимние каникулы, находясь на втором месте в УПЛ. Команда Арды Турана также успешно завершила групповой этап Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Ефим Конопля принял решение покинуть донецкий «Шахтер».

Иракли Азаров Марьян Швед Диего Арройо Хусрав Тоиров Марьян Фарина Иван Петряк Виктор Корниенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
