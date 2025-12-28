Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера

Донецкий «Шахтер» запланировал кадровую чистку на зимнее трансферное окно.

По информации источника, клуб могут покинуть целых семь игроков, у которых проблемы с игровой практикой. «Шахтер» не рассчитывает на Иракли Азарова, Марьяна Шведа, Диего Арройо, Хусрава Тоирова, Марьяна Фарина, Ивана Петряка и Виктора Корниенко.

«Шахтер» ушел на зимние каникулы, находясь на втором месте в УПЛ. Команда Арды Турана также успешно завершила групповой этап Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Ефим Конопля принял решение покинуть донецкий «Шахтер».