Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Клуб готовит кадровую чистку
Донецкий «Шахтер» запланировал кадровую чистку на зимнее трансферное окно.
По информации источника, клуб могут покинуть целых семь игроков, у которых проблемы с игровой практикой. «Шахтер» не рассчитывает на Иракли Азарова, Марьяна Шведа, Диего Арройо, Хусрава Тоирова, Марьяна Фарина, Ивана Петряка и Виктора Корниенко.
«Шахтер» ушел на зимние каникулы, находясь на втором месте в УПЛ. Команда Арды Турана также успешно завершила групповой этап Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Ефим Конопля принял решение покинуть донецкий «Шахтер».
