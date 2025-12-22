Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Конопля покинет «Шахтер»
Футболист сборной Украины Ефим Конопля принял решение покинуть донецкий «Шахтер».
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Конопля долгое время вел переговоры с «Шахтером» об условиях нового контракта. Клуб предлагал игроку зарплату в размере около 800 тысяч евро в год, однако футболист ответил окончательным отказом.
Контракт Конопли с «Шахтером» заканчивается по окончании сезона 2025/26. В текущем сезоне защитник провел за «горняков» 11 матчей в УПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что на трансфер Конопли претендует один из немецких клубов.
