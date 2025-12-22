Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги

Футболист сборной Украины Ефим Конопля принял решение покинуть донецкий «Шахтер».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Конопля долгое время вел переговоры с «Шахтером» об условиях нового контракта. Клуб предлагал игроку зарплату в размере около 800 тысяч евро в год, однако футболист ответил окончательным отказом.

Контракт Конопли с «Шахтером» заканчивается по окончании сезона 2025/26. В текущем сезоне защитник провел за «горняков» 11 матчей в УПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на трансфер Конопли претендует один из немецких клубов.