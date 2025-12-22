Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 13:05
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги

Конопля покинет «Шахтер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Футболист сборной Украины Ефим Конопля принял решение покинуть донецкий «Шахтер».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Конопля долгое время вел переговоры с «Шахтером» об условиях нового контракта. Клуб предлагал игроку зарплату в размере около 800 тысяч евро в год, однако футболист ответил окончательным отказом.

Контракт Конопли с «Шахтером» заканчивается по окончании сезона 2025/26. В текущем сезоне защитник провел за «горняков» 11 матчей в УПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на трансфер Конопли претендует один из немецких клубов.

трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта Украинская Премьер-лига Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Alexander Киев
Турція чекає всіх 😌
Але бажаю йому вдалої карʼєри, де би він не грав 👌
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
В Шотландию - к рыжим
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
В Іспанії не загубився би, або в Італії в команді яка грає з трьома цз і двома латерлеями які високо піднімаються. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Завжди прикро втрачати корінних земляків-донеччан...🥲 (Ще й руденького) З кожним роком їх лишається все менше. В будь-якому разі - бажаємо успіху Єфиму в інших клубах, слідкуватимемо за ним, де б він не виступав! 😊
Ответить
+1
Dynamic
На болота тепер
Ответить
-1
Simar_kr
Як на мене, він ніде не заграє, пройде дорогою іншого "золотого хлопчика" 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
chirk
На фронт
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Мавр (Симулянт) зробив своє діло, Мавр може йти на всі 4 сторони
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
