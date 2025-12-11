Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Шахтера и сборной Украины контактировал с представителями Бундеслиги
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 14:10 | Обновлено 11 декабря 2025, 14:17
1056
0

Игрок Шахтера и сборной Украины контактировал с представителями Бундеслиги

Ефим Конопля рассматривал возможность с переездом в Германию

11 декабря 2025, 14:10 | Обновлено 11 декабря 2025, 14:17
1056
0
Игрок Шахтера и сборной Украины контактировал с представителями Бундеслиги
ФК Шахтер. Ефим Конопля

По информации Sport.ua, 26-летний правый защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля контактировал с командой Бундеслиги.

Достеменно неизвестно, чем завершились переговоры между сторонами, но Конопля действительно рассматривал вариант с переездом к одному из представителей чемпионата Германии.

В сезоне 2025/26 Конопля провел 18 матчей за Шахтер во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя ассистами. Трансферная стоимость Ефима составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

За сборную Украины Конопля осенью провел пять поединков в квалификации чемпионата мира 2026.

11 декабря Шахтер вместе с Коноплей сыграет против Хамруна в матче пятого тура Лиги конференций. Встреча начнется в 22:00 по Киеву. Sport.ua проведет видеотрансляцию игры.

Статистика Ефима Конопли в сезоне 2025/26

По теме:
Хавбек Динамо может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно
Эксперт: «Динамо в отличие от Шахтера является разбалансированной командой»
Немецкий арбитр будет обслуживать матч Хамрун Спартанс и Шахтера
Ефим Конопля трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Шахтер Донецк трансферы
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11 декабря 2025, 07:54 4
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»

Макгиган – об идее Александра драться с Уайлдером

Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Футбол | 11 декабря 2025, 09:46 15
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову

Парижский клуб не будет выставлять россиянина на трансфер

Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Футбол | 10.12.2025, 18:43
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11.12.2025, 13:22
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:33
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем