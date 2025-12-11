Игрок Шахтера и сборной Украины контактировал с представителями Бундеслиги

По информации Sport.ua, 26-летний правый защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля контактировал с командой Бундеслиги.

Достеменно неизвестно, чем завершились переговоры между сторонами, но Конопля действительно рассматривал вариант с переездом к одному из представителей чемпионата Германии.

В сезоне 2025/26 Конопля провел 18 матчей за Шахтер во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя ассистами. Трансферная стоимость Ефима составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

За сборную Украины Конопля осенью провел пять поединков в квалификации чемпионата мира 2026.

11 декабря Шахтер вместе с Коноплей сыграет против Хамруна в матче пятого тура Лиги конференций. Встреча начнется в 22:00 по Киеву. Sport.ua проведет видеотрансляцию игры.

Статистика Ефима Конопли в сезоне 2025/26