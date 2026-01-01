Единственное реальное изменение клуба: что выбрал тер Штеген?

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк–Андре тер Штеген не собирается радикально менять свою жизнь в период зимнего трансферного окна.

Согласно сведениям Diario Sport, опубликованным в соцсети X, немецкий голкипер уведомил руководство «сине–гранатовых», что не рассматривает варианты с переездом в Турцию или отдаленные чемпионаты, такие как АПЛ.

Как сообщает источник, тер Штеген планирует и дальше проживать в Барселоне. В связи с этим единственной реалистичной возможностью смены команды для футболиста является аренда в «Жирону», которая также представляет Каталонию в испанской Ла Лиге.

Марк–Андре тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с июля 2014 года. В текущем игровом цикле 2025/2026 на счету голкипера числится всего один официальный выход на поле в составе клуба – в рамках поединка Кубка Испании.