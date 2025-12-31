Тренер Жироны Мичел: «Это топовый игрок, хочу иметь его в своей команде»
Тренер – о возможном подписании Марка-Андре тер Штегена
Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду голкипера «Барселоны» немца Марка-Андре тер Штегена.
«Есть ли шансы, что тер Штеген будет играть за «Жирону»? Он топ-игрок. Каждый хотел бы иметь его в своей команде, и я в том числе», – заявил Мичел.
Ранее «Жирона» рассталась с хорватским вратарем Домиником Ливаковичем. Каталонский клуб разрешил хорватскому голкиперу не появляться на тренировках и больше не возвращаться в команду Мичела Санчеса.
