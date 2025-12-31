Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны Мичел: «Это топовый игрок, хочу иметь его в своей команде»
Чемпионат Украины
31 декабря 2025, 19:46 | Обновлено 31 декабря 2025, 20:39
1663
0

Тренер Жироны Мичел: «Это топовый игрок, хочу иметь его в своей команде»

Тренер – о возможном подписании Марка-Андре тер Штегена

31 декабря 2025, 19:46 | Обновлено 31 декабря 2025, 20:39
1663
0
Тренер Жироны Мичел: «Это топовый игрок, хочу иметь его в своей команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел Санчес

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду голкипера «Барселоны» немца Марка-Андре тер Штегена.

«Есть ли шансы, что тер Штеген будет играть за «Жирону»? Он топ-игрок. Каждый хотел бы иметь его в своей команде, и я в том числе», – заявил Мичел.

Ранее «Жирона» рассталась с хорватским вратарем Домиником Ливаковичем. Каталонский клуб разрешил хорватскому голкиперу не появляться на тренировках и больше не возвращаться в команду Мичела Санчеса.

По теме:
Капитан команды Ла Лиги: «Играть в Саудовской Аравии – дерьмовая идея»
Новая проблема Реала. Мбаппе получил серьезное повреждение колена
Лунин обратился к фанатам Реала: «Мы должны попробовать...»
Барселона Жирона Ла Лига Марк-Андре тер Штеген трансферы Ла Лиги Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua
Другие виды | 31 декабря 2025, 14:34 11
Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua
Топ-10 открытий украинского спорта в 2025 году. Версия Sport.ua

Несмотря на войну, наш спорт продолжает раскрывать яркие персоналии

Экваториальная Гвинея – Алжир. Прогноз и анонс на матч КАН
Футбол | 31 декабря 2025, 17:33 1
Экваториальная Гвинея – Алжир. Прогноз и анонс на матч КАН
Экваториальная Гвинея – Алжир. Прогноз и анонс на матч КАН

Поединок состоится 31 декабря в 18:00 по Киеву

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31.12.2025, 08:06
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31.12.2025, 09:45
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
31.12.2025, 06:32 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 4
Футбол
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем