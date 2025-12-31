Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам

«Жирона» попрощалась с хорватским вратарем Домиником Ливаковичем.

Как сообщает испанский журналист Нил Сола, каталонский клуб разрешил хорватскому голкиперу не появляться на тренировках и больше не возвращаться в команду Мичела Санчеса.

По имеющейся информации, 30-летний Ливакович уже согласовал условия перехода в загребское «Динамо».

Основной причиной такого решения является желание вратаря иметь стабильную игровую практику, что важно для подготовки к чемпионату мира. В этом сезоне Ливакович так и не сыграл в Ла Лиге ни одного матча.