Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 декабря 2025, 06:02 |
Доминик Ливакович покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

«Жирона» попрощалась с хорватским вратарем Домиником Ливаковичем.

Как сообщает испанский журналист Нил Сола, каталонский клуб разрешил хорватскому голкиперу не появляться на тренировках и больше не возвращаться в команду Мичела Санчеса.

По имеющейся информации, 30-летний Ливакович уже согласовал условия перехода в загребское «Динамо».

Основной причиной такого решения является желание вратаря иметь стабильную игровую практику, что важно для подготовки к чемпионату мира. В этом сезоне Ливакович так и не сыграл в Ла Лиге ни одного матча.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
