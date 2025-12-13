Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Испания
13 декабря 2025, 06:42
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»

Мичел признал, что Ливакович захотел покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел Санчес

Тренер «Жироны» Мичел Санчес откровенно прокомментировал ситуацию вокруг Доминика Ливаковича, который объявил, что больше не будет помогать команде и зимой будет искать новый клуб.

«Я объяснил ему, что нужно бороться за место. После поражения 0:4 от Леванте он понял, что был не готов, хотя и считал иначе. И с тех пор его отношение изменилось. Он думает о чемпионате мира, а не о Жироне. В какой-то момент он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас», — сказал Мичел.

Ранее главный тренер каталонской «Жироны» Мичел поделился мыслями об Артеме Довбике, который ранее выступал за каталонский клуб, а сейчас защищает цвета «Ромы».

