Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Мичел признал, что Ливакович захотел покинуть клуб
Тренер «Жироны» Мичел Санчес откровенно прокомментировал ситуацию вокруг Доминика Ливаковича, который объявил, что больше не будет помогать команде и зимой будет искать новый клуб.
«Я объяснил ему, что нужно бороться за место. После поражения 0:4 от Леванте он понял, что был не готов, хотя и считал иначе. И с тех пор его отношение изменилось. Он думает о чемпионате мира, а не о Жироне. В какой-то момент он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас», — сказал Мичел.
Ранее главный тренер каталонской «Жироны» Мичел поделился мыслями об Артеме Довбике, который ранее выступал за каталонский клуб, а сейчас защищает цвета «Ромы».
