В субботу, 3 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Для «волков» текущий сезон проходит просто катастрофически. За 19 игр Премьер-лиги «Вулверхэмптон» получил всего 3 зачетных пункта (благодаря ничейным результатам против «Тоттенхема», «Брайтона» и «МЮ»), из-за чего и занимает последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже заоблачное – 15 зачетных пунктов.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Челси». В 1/32 Кубка Англии «волки» будут противостоять «Шрусбери».

Вест Хэм

Ужасно проходит сезон и для «молотобойцев». За 19 матчей чемпионата Англии клубу удалось набрать лишь 14 зачетных пунктов, благодаря которым он занимает 18 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 17-й ступени составляет уже 4 очка.

Из Кубка английской лиги «Вест Хэм» вылетел от того же «Вулверхэмптона» на стадии 1/32 финала. С такого же раунда клуб приступит к борьбе в Кубке Англии, где будет противостоять «КПР».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Вулверхэмптон». За этот отрезок «волки» одержали 3 победы, в остальных матчах выигрывал «Вест Хэм».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вест Хэма» длится 8 матчей подряд. На счету команды 4 победы и 4 ничьи.

В последних 13 матчах «Вулверхэмптон» проиграл 12 раз.

«Вулверхэмптон» пропустил 40, а «Вест Гэм» 38 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – это два самых плохих показателя среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.75.