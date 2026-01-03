Это случилось. Команда АПЛ выиграла впервые в сезоне

Вулверхэмптон в матче чемпионата Англии обыграл Вест Хэм со счетом 3:0. И это первая для Волков победа в текущем сезона АПЛ – только в 20-м туре.

Важно, что удалось обыграть конкурента за выживание, но с шестью очками Вулверхэмптон остается последним.

Вместе с ним в зоне вылета находятся Бернли (12 очков) и Вест Хэм (14 очков).

Чемпионат Англии. 20-й тур

Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:0

Голы: Ариас, 4, Хи Чхан, 31 (с пен), Мане, 41

Брайтон - Бернли 2:0

Голы: Рюттер, 29, Аяри, 47