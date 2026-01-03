Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это случилось. Команда АПЛ выиграла впервые в сезоне
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.01.2026 17:00 – FT 3 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2026, 19:59 | Обновлено 03 января 2026, 20:14
1313
1

Это случилось. Команда АПЛ выиграла впервые в сезоне

Разборки аутсайдеров чемпионата Англии

03 января 2026, 19:59 | Обновлено 03 января 2026, 20:14
1313
1 Comments
Это случилось. Команда АПЛ выиграла впервые в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Вулверхэмптон в матче чемпионата Англии обыграл Вест Хэм со счетом 3:0. И это первая для Волков победа в текущем сезона АПЛ – только в 20-м туре.

Важно, что удалось обыграть конкурента за выживание, но с шестью очками Вулверхэмптон остается последним.

Вместе с ним в зоне вылета находятся Бернли (12 очков) и Вест Хэм (14 очков).

Чемпионат Англии. 20-й тур

Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:0
Голы: Ариас, 4, Хи Чхан, 31 (с пен), Мане, 41

Брайтон - Бернли 2:0
Голы: Рюттер, 29, Аяри, 47

По теме:
Первый матч лидера АПЛ в 2026 году. Стартовые составы Борнмута и Арсенала
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Начало новой серии? Астон Вилла дома одолела Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вест Хэм Брайтон Бернли Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03 января 2026, 14:55 6
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера

Бразилец был в списках на трансфер

Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03 января 2026, 08:01 14
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации

Скоро футболист должен вернуться на поле

Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Футбол | 03.01.2026, 18:18
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03.01.2026, 07:22
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Enthiran
Довбика - в Вест Хэм!
Ответить
0
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
01.01.2026, 21:55 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 6
Бокс
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем