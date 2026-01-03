03.01.2026 17:00 – FT 3 : 0
Англия03 января 2026, 19:59 | Обновлено 03 января 2026, 20:14
1313
1
Это случилось. Команда АПЛ выиграла впервые в сезоне
Разборки аутсайдеров чемпионата Англии
1313
Вулверхэмптон в матче чемпионата Англии обыграл Вест Хэм со счетом 3:0. И это первая для Волков победа в текущем сезона АПЛ – только в 20-м туре.
Важно, что удалось обыграть конкурента за выживание, но с шестью очками Вулверхэмптон остается последним.
Вместе с ним в зоне вылета находятся Бернли (12 очков) и Вест Хэм (14 очков).
Чемпионат Англии. 20-й тур
Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:0
Голы: Ариас, 4, Хи Чхан, 31 (с пен), Мане, 41
Брайтон - Бернли 2:0
Голы: Рюттер, 29, Аяри, 47
Комментарии 1
Довбика - в Вест Хэм!
