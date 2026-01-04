Роб ЭДВАРДС: «Вулвз прогрессируют. Мы движемся в правильном направлении»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0):

«Мы улучшаемся и прогрессируем, и сегодня вы это увидели. Это еще один шаг в правильном направлении – именно так я это воспринимаю, и приятно, что он завершился победой. Это было целостное выступление. Я чувствую, что мы движемся вперед и строим все правильным образом.

У нас была хорошая неделя, мы набрали 4 очка. Ребята полностью отдавались. Большая заслуга игроков и огромная благодарность болельщикам – эта победа для них. Футбол всегда напряженный, и за 30 секунд до конца я начал позволять себе наслаждаться игрой.

Матеуш Мане? Это подняло настроение всем – вы слышите, как фанаты поют его имя. Мы должны позаботиться о нем. Последние несколько недель он выглядит очень убедительно, а сегодня это был фантастический гол. У него отличное отношение к делу. Он рискует в правильный момент, но в то же время всегда думает о команде. Пока что он производит очень сильное впечатление».

Форвард Вулвз Матеуш Мане после игры поделился эмоциями:

«Когда я слышу, как фанаты поют мое имя, мне хочется сделать для них еще больше. Это наша первая победа, но мы еще не закончили – мы хотим подниматься все выше и выше. Сегодня на трибунах были мои друзья и семья, и это было невероятно».

АПЛ. 20-й тур, 3 января 2026 года

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0

Голы: Джон Ариас, 4, Хван Хи Чхан, 31 (пен), Матеуш Мане, 41

Видео голов и обзор матча