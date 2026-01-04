Лишь три очка в 19 матчах. Вулвз прервали ужасную черную серию в АПЛ

Английский «Вулверхэмптон» наконец снял с себя бремя исторического антирекорда, одержав первую победу в сезоне АПЛ 2025/26. В матче 20-го тура чемпионата Англии команда Роба Эдвардса разгромила «Вест Хэм» со счетом 3:0 и прервала катастрофическую серию без побед.

До этого поединка «Вулвз» не побеждали в АПЛ на протяжении 19 матчей подряд – три ничьи и 16 поражений. Это был худший старт сезона в истории клуба за 123 года. Общая серия без побед в чемпионате Англии достигла 23 матчей, с учетом еще четырех туров в конце сезона 2024/25.

Матч с «Вест Хэмом» стал переломным. Уже на 4-й минуте Джон Ариас открыл счет. На 31-й минуте с пенальти преимущество удвоил Хван Хи Чхан, а еще через 10 минут Матеуш Мане окончательно снял вопросы о победителе.

Последнюю победу в АПЛ до этого «Вулверхэмптон» одерживал еще в 34-м туре прошлого сезона против «Лестера». С тех пор клуб сменил двух тренеров: сначала Витора Перейру, при котором команда повторила худший старт за 125 лет, затем временно работал наставник U-21 Джейми Коллинз, после чего команду возглавил Роб Эдвардс.

Несмотря на долгожданную победу, «Вулверхэмптон» остается на последнем месте турнирной таблицы АПЛ, имея лишь 6 очков. Чтобы выбраться из зоны вылета, клубу необходимо набрать как минимум еще 12 пунктов. Следующий матч «Вулвз» проведут против «Эвертона». Встреча состоится 7 января в 21:30 по киевскому времени.

Серия Вулвз из 23 матчей без побед (19 матчей – в текущем сезоне АПЛ).

Видеообзор матча. Вулверхэмптон – Вест Хем – 3:0

Голы: Джон Ариас, 4, Хван Хи Чхан, 31 (пен), Матеуш Мане, 41