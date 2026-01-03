Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0. Первая победа в сезоне. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.01.2026 17:00 – FT 3 : 0
Вест Хэм
Англия
03 января 2026, 22:59 | Обновлено 03 января 2026, 23:57
45
0

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 января, «Вулверхэмптон» провел матч против «Вест Хэма» в 20-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения встречи стала арена «Молиньо Стэдиум» в Вулверхэмптоне.

Хозяева переиграли соперника в первом тайме, забив три мяча.

После перерыва «волки» лишь удерживали свои ворота в неприкосновенности и записали в актив первую победу в сезоне – 3:0.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 3:0

Голы: Ариас, 4, Хван Хи Чхан, 31 (пен.), Мане, 41

Видеообзор матча:

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Мане (Вулверхэмптон), асcист Уго Буэно.
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Вулверхэмптон), асcист Хван Хи Чан.
Вулверхэмптон Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
