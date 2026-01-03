Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0. Первая победа в сезоне. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
В субботу, 3 января, «Вулверхэмптон» провел матч против «Вест Хэма» в 20-м туре Английской Премьер-лиги.
Местом проведения встречи стала арена «Молиньо Стэдиум» в Вулверхэмптоне.
Хозяева переиграли соперника в первом тайме, забив три мяча.
После перерыва «волки» лишь удерживали свои ворота в неприкосновенности и записали в актив первую победу в сезоне – 3:0.
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 3:0
Голы: Ариас, 4, Хван Хи Чхан, 31 (пен.), Мане, 41
Видеообзор матча:
События матча
