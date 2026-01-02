Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
02.01.2026 19:30 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
02 января 2026, 01:15 | Обновлено 02 января 2026, 01:16
29
0

Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 2 января и начнется в 19:30 по Киеву

02 января 2026, 01:15 | Обновлено 02 января 2026, 01:16
29
0
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 января на Кинг Абдулла Спортс Сити пройдет матч 13-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Ахли встретится с Аль-Насром. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Ахли

Команда из Джидды в целом была довольно успешна. Но не стоит забывать, что только в 2023-м она вернулась из второго дивизиона страны. Так что пятое место, что было взято в прошлом сезоне, было воспринято положительно. Как минимум, Маттиас Яйссле, что был переманен из Ред Булл Зальцбург, сохранил свой пост.

Не зря пишут, что клуб не против заманить даже Винисиуса с Салахом. Все же прямо звезд первой величины у него сейчас нет - при всем уважении к Эдуару Менди, Галено, Кессиэ, Мареху и Тоуни, что в обойме. Может, потому и результаты и сейчас посредственны, если нет того, кто может стабильно делать разницу. Набрав девять очков в шести матчах Лиги чемпионов Азии и став уже полуфиналистом кубка, в первенстве страны взяли только шестую победу, выиграв 2:0 у Аль-Фейхи

Аль-Наср

Клуб ухитрился переманить как раз зимой пару лет назад Роналду. Если убрать все финансовые щедрые реалии, ветеран очевидно перебирался, желая достичь отметки в тясячу официальных голов и продолжая штамповать трофеи. Но если с персональной статистикой все ок, то титулы не даются - разве что индивидуальные призы да победа в Лиге Наций, но со сборной. Вот и в прошлом сезоне фаворит становился третьим, на тринадцать очков отставая в итоге от Аль-Иттихада.

С того момента команда успела вылететь из кубка страны, проиграв как раз Аль-Иттихаду. Но примечательно, что долгое время в нынешнем сезоне это была единственная неудача. И только в крайнем туре Аль-Иттифак проявил характер, и вырвал ничью 2:2 с лидером, у которого до этого была стопроцентная статистика.

Статистика личных встреч

У Аль-Насра было три победы при одной ничьей. Но в августе он в Суперкубке после 2:2 уступил по пенальти.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.90 для Аль-Ахли и 1.67 для Аль-Наср. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут второй кряду осечки лидера. Ставим на его выездную победу (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Аль-Ахли Джидда
2 января 2026 -
19:30
Аль-Наср Эр-Рияд
Победа Аль-Наср 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тулуза – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Кальяри – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аль-Ахли Джидда Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
Теннис | 01 января 2026, 17:48 8
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год

Марта встречала в Брисбене, Даяна – на Бали, Олейникова – в Киеве, Свитолина – в дороге

Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Бокс | 01 января 2026, 07:41 3
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?

Александр опубликовал загадочный пост в Инстаграме

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 01.01.2026, 08:42
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Сандерленд удивил Гвардиолу, Манчестер Сити потерял очки на выезде
Футбол | 01.01.2026, 23:57
Сандерленд удивил Гвардиолу, Манчестер Сити потерял очки на выезде
Сандерленд удивил Гвардиолу, Манчестер Сити потерял очки на выезде
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Футбол | 01.01.2026, 14:28
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 1
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 2
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем