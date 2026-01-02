Аль-Ахли Джидда

2 января на Кинг Абдулла Спортс Сити пройдет матч 13-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Ахли встретится с Аль-Насром. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Ахли

Команда из Джидды в целом была довольно успешна. Но не стоит забывать, что только в 2023-м она вернулась из второго дивизиона страны. Так что пятое место, что было взято в прошлом сезоне, было воспринято положительно. Как минимум, Маттиас Яйссле, что был переманен из Ред Булл Зальцбург, сохранил свой пост.

Не зря пишут, что клуб не против заманить даже Винисиуса с Салахом. Все же прямо звезд первой величины у него сейчас нет - при всем уважении к Эдуару Менди, Галено, Кессиэ, Мареху и Тоуни, что в обойме. Может, потому и результаты и сейчас посредственны, если нет того, кто может стабильно делать разницу. Набрав девять очков в шести матчах Лиги чемпионов Азии и став уже полуфиналистом кубка, в первенстве страны взяли только шестую победу, выиграв 2:0 у Аль-Фейхи

Аль-Наср

Клуб ухитрился переманить как раз зимой пару лет назад Роналду. Если убрать все финансовые щедрые реалии, ветеран очевидно перебирался, желая достичь отметки в тясячу официальных голов и продолжая штамповать трофеи. Но если с персональной статистикой все ок, то титулы не даются - разве что индивидуальные призы да победа в Лиге Наций, но со сборной. Вот и в прошлом сезоне фаворит становился третьим, на тринадцать очков отставая в итоге от Аль-Иттихада.

С того момента команда успела вылететь из кубка страны, проиграв как раз Аль-Иттихаду. Но примечательно, что долгое время в нынешнем сезоне это была единственная неудача. И только в крайнем туре Аль-Иттифак проявил характер, и вырвал ничью 2:2 с лидером, у которого до этого была стопроцентная статистика.

Статистика личных встреч

У Аль-Насра было три победы при одной ничьей. Но в августе он в Суперкубке после 2:2 уступил по пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут второй кряду осечки лидера. Ставим на его выездную победу (коэффициент - 1,87).