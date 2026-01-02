Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аль-Наср с Роналду отыграл 2 мяча, однако потерпел первую неудачу в сезоне
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
02.01.2026 19:30 – FT 3 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
02 января 2026, 21:47 | Обновлено 02 января 2026, 21:59
Аль-Наср с Роналду отыграл 2 мяча, однако потерпел первую неудачу в сезоне

Аль-Ахли выиграл матч у лидера чемпионата со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

2 января 2026 года в Джидде состоялся центральный матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли одержал победу над Аль-Наср (3:2), за который весь матч провел португалец Криштиану Роналду.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева дважды забили в дебюте игры, дубль оформил Айвен Тони.

Аль-Наср отыграл два гола, счет стал 2:2 на 44-й минуте после дубля Абдулелаха Аль-Амри.

Однако во втором тайме Мерих Демирал забил победный гол для Аль-Ахли (3:2).

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Аль-Ахли, и это стало первым поражением Аль-Насра в сезоне.

Топ-6: Аль-Наср (31 очко), Аль-Хиляль (29), Аль-Таавун (28), Аль-Ахли (25), Аль-Кадисия (21), Аль-Иттихад (20).

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур, 2 января 2026

Аль-Ахли – Аль-Наср – 3:2

Голы: Айвен, 7, 20, Мерих Демирал, 61 – Абдулелах Аль-Амри, 31, 44

Аль-Наджма – Аль-Халидж – 2:2

Голы: Лазаро, 50, Самир, 90+6 – Масурас, 72, Джошуа Кинг, 74

Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 2:0

Голы: Вейналдум, 54, 76 (пен)

По теме:
ФОТО. Телеканал заплатит Джорджине Родригес 150 тысяч долларов. Почему?
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Дубль против Исландии. Малиновский признан УАФ автором лучшего гола 2025
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
