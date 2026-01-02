Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Дубль Вейналдума принес победу Аль-Иттифак. Школа ПСЖ и Ливерпуля
02 января 2026, 22:12 | Обновлено 02 января 2026, 22:31
ВИДЕО. Дубль Вейналдума принес победу Аль-Иттифак. Школа ПСЖ и Ливерпуля

Аль-Иттифак обыграл Аль-Ахдуд, а Аль-Наджма на 90+6 мин спас игру с Аль-Халидж

ВИДЕО. Дубль Вейналдума принес победу Аль-Иттифак. Школа ПСЖ и Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Вейналдум

2 января 2026 года в Джидде состоялись матчи 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этот игровой день в раннем блоке прошло два поединка

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аль-Иттифак обыграл Аль-Ахдуд (2:0), а клуб Аль-Наджма на 90+6 мин спас игру с Аль-Халидж (2:2)

Нидерландский форвард Джорджиньо Вейналдум, экс-игрок ПСЖ и Ливерпуля, сделал дубль и принес победу Аль-Иттифак.

Топ-6: Аль-Наср (31 очко), Аль-Хиляль (29), Аль-Таавун (28), Аль-Ахли (25), Аль-Кадисия (21), Аль-Иттихад (20).

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур, 2 января 2026

Аль-Наджма – Аль-Халидж – 2:2

Голы: Лазаро, 50, Самир, 90+6 – Масурас, 72, Джошуа Кинг, 74

Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 2:0

Голы: Вейналдум, 54, 76 (пен)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Самир (Аль-Наджма), асcист Rakan Altulayhi.
90’
Majed Omar Kanabah (Аль-Халидж) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Аль-Халидж), асcист Георгиос Масурас.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Аль-Халидж), асcист Барт Шенквелд.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Лазаро (Аль-Наджма), асcист Давид Тиянич.
По теме:
Спортинг потерял очки. Это выгодно Бенфике с Трубиным и Судаковым
Аль-Ахли – Аль-Наср – 3:2. Камбек команды Роналду. Видео голов и обзор
Аль-Наср с Роналду отыграл 2 мяча, однако потерпел первую неудачу в сезоне
Аль-Иттифак Джорджиньо Вейналдум видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Джошуа Кинг Аль-Халидж Аль-Ахдуд Аль-Наджма Йоргос Масурас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
