ВИДЕО. Дубль Вейналдума принес победу Аль-Иттифак. Школа ПСЖ и Ливерпуля

2 января 2026 года в Джидде состоялись матчи 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этот игровой день в раннем блоке прошло два поединка

Аль-Иттифак обыграл Аль-Ахдуд (2:0), а клуб Аль-Наджма на 90+6 мин спас игру с Аль-Халидж (2:2)

Нидерландский форвард Джорджиньо Вейналдум, экс-игрок ПСЖ и Ливерпуля, сделал дубль и принес победу Аль-Иттифак.

Топ-6: Аль-Наср (31 очко), Аль-Хиляль (29), Аль-Таавун (28), Аль-Ахли (25), Аль-Кадисия (21), Аль-Иттихад (20).

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур, 2 января 2026

Аль-Наджма – Аль-Халидж – 2:2

Голы: Лазаро, 50, Самир, 90+6 – Масурас, 72, Джошуа Кинг, 74

Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 2:0

Голы: Вейналдум, 54, 76 (пен)