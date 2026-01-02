Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аль-Ахли – Аль-Наср – 3:2. Камбек команды Роналду. Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
02.01.2026 19:30 – FT 3 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
02 января 2026, 22:47 | Обновлено 02 января 2026, 23:14
Аль-Ахли – Аль-Наср – 3:2. Камбек команды Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Аль-Ахли – Аль-Наср – 3:2. Камбек команды Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

2 января 2026 года в Джидде прошел центральный матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли переиграл Аль-Наср (3:2), за гостей весь матч провел португалец Криштиану Роналду.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В дебюте игры у хозяев дубль оформил Айвен Тоуни. Аль-Наср отыграл два гола после дубля Абдулелаха Аль-Амри.

Мерих Демирал забил победный гол для Аль-Ахли на 61-й минуте (3:2). Это первое поражение команды Аль-Наср в сезоне.

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур, 2 января 2026

Аль-Ахли – Аль-Наср – 3:2

Голы: Айвен Тоуни, 7, 20, Мерих Демирал, 61 – Абдулелах Аль-Амри, 31, 44

Видео голов и обзор матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
