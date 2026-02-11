Пеп ГВАРДИОЛА: «Это исключительная команда, а их тренер – топовый»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями об английском «Ливерпуле».

«Ливерпуль – это всегда сложное место для выездного матча. Это очень серьезная команда, особенно учитывая качество их игроков и тренеров. Нам с ними всегда непросто.

Они остаются исключительной командой. Их тренер – топовый, у них качественный состав – в этом нет никаких сомнений», – сказал Гвардиола.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».