Пеп ГВАРДИОЛА: «Это исключительная команда, а их тренер – топовый»
Испанец похвалил «Ливерпуль»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями об английском «Ливерпуле».
«Ливерпуль – это всегда сложное место для выездного матча. Это очень серьезная команда, особенно учитывая качество их игроков и тренеров. Нам с ними всегда непросто.
Они остаются исключительной командой. Их тренер – топовый, у них качественный состав – в этом нет никаких сомнений», – сказал Гвардиола.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».
