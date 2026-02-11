Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Это исключительная команда, а их тренер – топовый»
Англия
11 февраля 2026, 20:25 |
Испанец похвалил «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями об английском «Ливерпуле».

«Ливерпуль – это всегда сложное место для выездного матча. Это очень серьезная команда, особенно учитывая качество их игроков и тренеров. Нам с ними всегда непросто.

Они остаются исключительной командой. Их тренер – топовый, у них качественный состав – в этом нет никаких сомнений», – сказал Гвардиола.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
