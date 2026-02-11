Манчестер Сити уже летом может попрощаться с двумя игроками сборной Англии

«Манчестер Сити» уже лето может попрощаться с двумя игроками сборной Англии. Об этом сообщает TEAMTalk.

По информации источника, «Эвертон» нацелился на защитника Джона Стоунза и вингера Джека Грилиша.

Второй на правах аренды выступает за «ирисок», сумма выкупа составляет 50 миллионов фунтов, что считается нереалистичным, потому ожидаются переговоры для реструктуризации сделки. Центрбек «горожан» же уже этим летом станет свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом.