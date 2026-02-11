Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити уже летом может попрощаться с двумя игроками сборной Англии
Англия
11 февраля 2026, 21:50 |
759
0

Манчестер Сити уже летом может попрощаться с двумя игроками сборной Англии

В «Эвертоне» карьеру могут продолжить Джон Стоунз и Джек Грилиш

11 февраля 2026, 21:50 |
759
0
Манчестер Сити уже летом может попрощаться с двумя игроками сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз и Джек Грилиш

«Манчестер Сити» уже лето может попрощаться с двумя игроками сборной Англии. Об этом сообщает TEAMTalk.

По информации источника, «Эвертон» нацелился на защитника Джона Стоунза и вингера Джека Грилиша.

Второй на правах аренды выступает за «ирисок», сумма выкупа составляет 50 миллионов фунтов, что считается нереалистичным, потому ожидаются переговоры для реструктуризации сделки. Центрбек «горожан» же уже этим летом станет свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом.

По теме:
Гол + пас от Семеньо. Манчестер Сити разгромил Фулхэм
Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход
Нидерландский клуб может подписать нападающего Шахтера
Джон Стоунз Джек Грилиш трансферы трансферы АПЛ Эвертон Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 15:18 6
«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти

Марк Адамс привел пример фигуриста из США

Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 06:23 1
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград

Норвежская команда возглавляет рейтинг, получив 12 медалей (6–2–4)

Легенда нидерландского футбола: «Зинченко – лучший игрок Эредивизи»
Футбол | 11.02.2026, 22:11
Легенда нидерландского футбола: «Зинченко – лучший игрок Эредивизи»
Легенда нидерландского футбола: «Зинченко – лучший игрок Эредивизи»
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 19:15
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11.02.2026, 11:05
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 13
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 6
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 79
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 18
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем