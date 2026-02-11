Степанов впервые выйдет в стартовом составе Утрехта на матч Эредивизи

Украинский нападающий Артем Степанов впервые выйдет в стартовом составе «Утрехта».

Нидерландский клуб определился с составом на матч 18-го тура чемпионата против НЕК, который состоится сегодня, 11 февраля. Для 18-летнего форварда это будет первый выход с первых минут в новой команде.

Ранее Степанов принял участие в двух поединках, каждый раз появляясь на поле после замены.

Стартовый свисток встречи НЕК – «Утрехт» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.