Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степанов впервые выйдет в стартовом составе Утрехта на матч Эредивизи
Нидерланды
11 февраля 2026, 21:41 |
73
0

Степанов впервые выйдет в стартовом составе Утрехта на матч Эредивизи

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени

11 февраля 2026, 21:41 |
73
0
Степанов впервые выйдет в стартовом составе Утрехта на матч Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий Артем Степанов впервые выйдет в стартовом составе «Утрехта».

Нидерландский клуб определился с составом на матч 18-го тура чемпионата против НЕК, который состоится сегодня, 11 февраля. Для 18-летнего форварда это будет первый выход с первых минут в новой команде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее Степанов принял участие в двух поединках, каждый раз появляясь на поле после замены.

Стартовый свисток встречи НЕК – «Утрехт» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Нидерландский инсайдер – о Зинченко: «Это плохой знак, неприятно»
Только 1.56 очка за игру. Арне Слот проводит самый тяжелый тренерский сезон
Зинченко и другие украинцы: зимние трансферы как последний шанс?
Артем Степанов НЕК Неймеген стартовые составы Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11 февраля 2026, 08:48 65
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией

Отмечается, что люди, которые работают с Мудриком – россияне

Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 13:06 26
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации

Михаил Гераскевич оценил вероятность отстранения Владислава

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 11.02.2026, 19:55
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11.02.2026, 11:05
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11.02.2026, 07:02
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 8
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 18
Олимпийские игры
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем