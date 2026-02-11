Степанов впервые выйдет в стартовом составе Утрехта на матч Эредивизи
Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский нападающий Артем Степанов впервые выйдет в стартовом составе «Утрехта».
Нидерландский клуб определился с составом на матч 18-го тура чемпионата против НЕК, который состоится сегодня, 11 февраля. Для 18-летнего форварда это будет первый выход с первых минут в новой команде.
Ранее Степанов принял участие в двух поединках, каждый раз появляясь на поле после замены.
Стартовый свисток встречи НЕК – «Утрехт» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
De 1⃣1⃣ voor vanavond! pic.twitter.com/2JNwfE19FK— FC Utrecht (@fcutrecht) February 11, 2026
