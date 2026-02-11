В Министерстве спорта Украины отреагировали на скандальные слова Инфантино

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Это очень странная позиция... ничего не изменилось. Это осуждение всего мира, спортивного сообщества, очень важно для международного давления на агрессора.

Если мы начнем смягчать нашу политику... какой сигнал мы подадим миру?

Запрет является важной частью международных усилий, направленных на остановку агрессора... это преступление, и он хочет оправдать, он хочет легитимизировать это преступление. Его действия выглядят безответственными и инфантильными».