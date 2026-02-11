Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Министерстве спорта Украины отреагировали на скандальные слова Инфантино
Чемпионат мира
11 февраля 2026, 22:46 | Обновлено 11 февраля 2026, 22:47
В Министерстве спорта Украины отреагировали на скандальные слова Инфантино

Матвей Бидный раскритиковал президента ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Это очень странная позиция... ничего не изменилось. Это осуждение всего мира, спортивного сообщества, очень важно для международного давления на агрессора.

Если мы начнем смягчать нашу политику... какой сигнал мы подадим миру?

Запрет является важной частью международных усилий, направленных на остановку агрессора... это преступление, и он хочет оправдать, он хочет легитимизировать это преступление. Его действия выглядят безответственными и инфантильными».

