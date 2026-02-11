Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм стал 10-м клубом АПЛ с 300+ очками в этом десятилетии
Англия
11 февраля 2026, 19:47 |
Вест Хэм стал 10-м клубом АПЛ с 300+ очками в этом десятилетии

Вспомним десятку лучших команд АПЛ, начиная с 2020 года

Вест Хэм стал 10-м клубом АПЛ с 300+ очками в этом десятилетии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вест Хэм Юнайтед стал 10-й командой АПЛ, набравшей 300+ очков в этом десятилетии.

Случилось это возможно благодаря домашней из Манчестер Юнайтед (1:1) в матче 26-го тура.

МЮ, в свою очередь, находится на 5 месте с 389 очками.

Лидером данного рейтинга является Манчестер Сити, в активе которого 520 зачетных баллов, на втором месте расположен Ливерпуль (477), за ним следует Арсенал (465).

Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ, начиная с 2020 года

  • 520 – Манчестер Сити
  • 477 – Ливерпуль
  • 465 – Арсенал
  • 392 – Челси
  • 389 – Манчестер Юнайтед
  • 359 – Астон Вилла
  • 355 – Тоттенхэм Хотспур
  • 346 – Ньюкасл Юнайтед
  • 312 – Брайтон
  • 300 – Вест Хэм Юнайтед
