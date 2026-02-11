Вест Хэм стал 10-м клубом АПЛ с 300+ очками в этом десятилетии

Вест Хэм Юнайтед стал 10-й командой АПЛ, набравшей 300+ очков в этом десятилетии.

Случилось это возможно благодаря домашней из Манчестер Юнайтед (1:1) в матче 26-го тура.

МЮ, в свою очередь, находится на 5 месте с 389 очками.

Лидером данного рейтинга является Манчестер Сити, в активе которого 520 зачетных баллов, на втором месте расположен Ливерпуль (477), за ним следует Арсенал (465).

Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ, начиная с 2020 года