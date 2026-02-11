Англия11 февраля 2026, 19:47 |
115
0
Вест Хэм стал 10-м клубом АПЛ с 300+ очками в этом десятилетии
Вспомним десятку лучших команд АПЛ, начиная с 2020 года
11 февраля 2026, 19:47 |
115
0
Вест Хэм Юнайтед стал 10-й командой АПЛ, набравшей 300+ очков в этом десятилетии.
Случилось это возможно благодаря домашней из Манчестер Юнайтед (1:1) в матче 26-го тура.
МЮ, в свою очередь, находится на 5 месте с 389 очками.
Лидером данного рейтинга является Манчестер Сити, в активе которого 520 зачетных баллов, на втором месте расположен Ливерпуль (477), за ним следует Арсенал (465).
Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ, начиная с 2020 года
- 520 – Манчестер Сити
- 477 – Ливерпуль
- 465 – Арсенал
- 392 – Челси
- 389 – Манчестер Юнайтед
- 359 – Астон Вилла
- 355 – Тоттенхэм Хотспур
- 346 – Ньюкасл Юнайтед
- 312 – Брайтон
- 300 – Вест Хэм Юнайтед
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2026, 10:20 4
Мампасси будет играть в Азербайджане
Футбол | 11 февраля 2026, 17:44 0
Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву
Футбол | 11.02.2026, 08:14
Футбол | 11.02.2026, 07:28
Олимпийские игры | 11.02.2026, 07:08
Комментарии 0
Популярные новости
09.02.2026, 19:18 5
10.02.2026, 16:49 23
11.02.2026, 08:48 65
11.02.2026, 11:05 3
10.02.2026, 16:03 18
10.02.2026, 10:13 9
10.02.2026, 03:21 5
10.02.2026, 09:49 78