Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перенес операцию. Заря надолго потеряла легионера
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 21:25 |
308
0

Перенес операцию. Заря надолго потеряла легионера

Футболист получил травму колена

11 февраля 2026, 21:25 |
308
0
Перенес операцию. Заря надолго потеряла легионера
ФК Заря. Петар Мичин

Как стало известно Sport.ua, сербский легионер «Зари» Петар Мичин из-за проблем с коленом не избежал хирургического вмешательства и выбыл из строя. Более точные сроки возвращения полузащитника на поле станут известны после его появления в расположении «Зари» в начале марта.

По имеющейся информации, остальные футболисты «Зари», находящиеся на турецком этапе подготовки, здоровы.

«Заря» достигла договоренности с ФК «Атаспор», выступающим в региональном первенстве Турции, о проведении дополнительного спарринга, который состоится 12 февраля. В нем будут задействованы те подопечные Виктора Скрипника, которые не имели достаточной игровой практики. А 13 февраля луганчане примут участие в последнем контрольном матче – с «Аудой» (Латвия) и отправятся домой.

Ранее луганская «Заря» провела контрольный матч на сборах в Турции против ФК «Гагра».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с футболистом сборной Украины
Возможная соперница Элины. Экс-1-я ракетка снялась с матча 1/8 финала Дохи
Украинский тренер: «Весной этому клубу УПЛ будет сложнее»
Петар Мичин Заря Луганск инсайд операция на колене операция травма травма колена Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 06:23 1
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград

Норвежская команда возглавляет рейтинг, получив 12 медалей (6–2–4)

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11 февраля 2026, 08:14 6
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
Олимпийские игры | 11.02.2026, 15:18
«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Футбол | 11.02.2026, 07:28
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 11.02.2026, 20:01
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
09.02.2026, 23:33
Бокс
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем