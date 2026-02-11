Перенес операцию. Заря надолго потеряла легионера

Как стало известно Sport.ua, сербский легионер «Зари» Петар Мичин из-за проблем с коленом не избежал хирургического вмешательства и выбыл из строя. Более точные сроки возвращения полузащитника на поле станут известны после его появления в расположении «Зари» в начале марта.

По имеющейся информации, остальные футболисты «Зари», находящиеся на турецком этапе подготовки, здоровы.

«Заря» достигла договоренности с ФК «Атаспор», выступающим в региональном первенстве Турции, о проведении дополнительного спарринга, который состоится 12 февраля. В нем будут задействованы те подопечные Виктора Скрипника, которые не имели достаточной игровой практики. А 13 февраля луганчане примут участие в последнем контрольном матче – с «Аудой» (Латвия) и отправятся домой.

Ранее луганская «Заря» провела контрольный матч на сборах в Турции против ФК «Гагра».