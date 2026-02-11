Возможная соперница Элины. Экс-1-я ракетка снялась с матча 1/8 финала Дохи
Каролина Плишкова не сумела доиграть первый сет против Каролины Муховой
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова, которая вернулась в Тур в 2026 году после травмы на US Open 2024 и двух операций на щиколотке, не сумела доиграть матч 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В третьем раунде 33-летняя чешка вышла против своей соотечественницы Каролины Муховой (WTA 19). После семи геймов в первом сете Плишкова отказалась от продолжения поединка.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала
Каролина Плишкова (Чехия) – Каролина Мухова [14] – 2:5, RET., Плишкова
Плишкова приняла решение сняться с матча из-за травмы колена. Каролина в этом сезоне провела седьмой матч – четыре победы и три поражения. В прошлом круге в Дохе опытная чешка выбила Аманду Анисимову.
Мухова вышла в 26-й четвертьфинал на уровне Тура и в седьмой на тысячниках. В Дохе Каролина также уже успела переиграть Жаклин Кристиан и Терезу Валентову.
В четвертьфинале Каролина может встретиться с Элиной Свитолиной, если украинка в своем поединке третьего раунда одолеет Анну Калинскую.
Фото с матча
Moving 🔛@karomuchova7 advances to the quarterfinals in Doha as Pliskova retires due to injury.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/GMqKKc67Wq— wta (@WTA) February 11, 2026
