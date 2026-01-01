Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 18:23 | Обновлено 01 января 2026, 18:54
7

Твердохлеб и Микитишин стали игроками «фиолетовых»

ФК Кривбасс.

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинских полузащитников криворожского Кривбасса Егора Твердохлеба и Артура Никитишина. Об этом пишет пресс-служба.

По официальной информации, клубы согласовали детали трансферов.«Фиолетовые» заплатили за двух игроков около двух миллионов евро. Об условиях личных контрактов ничего не сообщается.

Никитишин защищал цвета «Кривбасса» с сентября 2022 года с перерывом. Всего – 71 матч, забил 6 голов. Твердохлеб выступал в Кривом Роге с января 2024 года. За этот период времени провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Егор Твердохлеб Артур Микитишин Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Отлично 👍! Европа от ЛНЗ никуда не уйдёт!  Надеюсь дадут бой Шахтёру..
Ответить
+16
OKs100
После таких трансферов у Шахтера нет шансов. ЛНЗ может побеждать на классе.
Ответить
+14
rosti79
ЛНЗ ПОРВЁТ УПЛ ТЕПЕРЬ. 
Ответить
+13
roman75zpr
Сразу, видно, зимой водка получше продаётся) есть за что таких видных игроков подкупить)
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Ну все выход в ЛЧ обеспечен . Всех порвут 
Ответить
+4
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Золоті перегони обіцяють бути захоплюючими! Черкаси кидають серйозний виклик Донеччанам!
⚽А 10 лютого ЛНЗ🟪 зустрінеться з нашим Шахтарем🟧⬛ на зборах в Туреччині. Це буде цікава битва - розглядаю її за рівнем як "фінал Зимового кубка"!❄️😊
Ответить
-7
