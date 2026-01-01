ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
Твердохлеб и Микитишин стали игроками «фиолетовых»
Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинских полузащитников криворожского Кривбасса Егора Твердохлеба и Артура Никитишина. Об этом пишет пресс-служба.
По официальной информации, клубы согласовали детали трансферов.«Фиолетовые» заплатили за двух игроков около двух миллионов евро. Об условиях личных контрактов ничего не сообщается.
Никитишин защищал цвета «Кривбасса» с сентября 2022 года с перерывом. Всего – 71 матч, забил 6 голов. Твердохлеб выступал в Кривом Роге с января 2024 года. За этот период времени провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне хотели назначить в первую очередь иностранного специалиста
Матвей Пономаренко осчастливил девушку в канун нового года
⚽А 10 лютого ЛНЗ🟪 зустрінеться з нашим Шахтарем🟧⬛ на зборах в Туреччині. Це буде цікава битва - розглядаю її за рівнем як "фінал Зимового кубка"!❄️😊