Испания
19 ноября 2025, 22:42
0

Тренер Жироны Мичел сделал заявление о Довбике

Наставник вспомнил игру Артема в Ла Лиге

Тренер Жироны Мичел сделал заявление о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел поделился мыслями об Артеме Довбике, который ранее выступал за каталонский клуб, а сейчас защищает цвета «Ромы».

«Я хорошо помню Довбика – великого футболиста, который всегда демонстрировал стабильность, и это чувство уверенности он имел благодаря своей игре. Он был счастлив в той среде, рядом с партнерами, и это положительно влияло на его результативность», – сказал Мичел.

Довбик в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и помог «Жироне» квалифицироваться в еврокубки.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Рома Рим Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
