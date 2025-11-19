Тренер Жироны Мичел сделал заявление о Довбике

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел поделился мыслями об Артеме Довбике, который ранее выступал за каталонский клуб, а сейчас защищает цвета «Ромы».

«Я хорошо помню Довбика – великого футболиста, который всегда демонстрировал стабильность, и это чувство уверенности он имел благодаря своей игре. Он был счастлив в той среде, рядом с партнерами, и это положительно влияло на его результативность», – сказал Мичел.

Довбик в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и помог «Жироне» квалифицироваться в еврокубки.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.