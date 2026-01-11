Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Леванте
11.01.2026 17:15 – FT 1 : 1
Эспаньол
Испания
11 января 2026, 21:09 | Обновлено 11 января 2026, 21:14
Обмен ударами за две минуты. Леванте и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге

На гол Карлоса Ромеро для гостей сразу же у хозяев поля ответил Икер Лосада

Обмен ударами за две минуты. Леванте и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января 2026 состоялся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги.

На арене Сьюдад-де-Валенсия команда Леванте дома сыграла вничью с Эспаньолом (1:1).

Гости открыли счет на 53-й минуте после точного удара Карлоса Ромеро.

На 55-й минуте Икер Лосада уравнял положение, установив итоговый счет на табло (1:1).

Ла Лига. 19-й тур, 11 января 2026

Леванте – Эспаньол – 1:1

Голы: Икер Лосада, 55 – Карлос Ромеро, 53

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Лосада (Леванте), асcист Адри де ла Фуэнте.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Ромеро (Эспаньол).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
