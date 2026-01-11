Обмен ударами за две минуты. Леванте и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге
На гол Карлоса Ромеро для гостей сразу же у хозяев поля ответил Икер Лосада
11 января 2026 состоялся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги.
На арене Сьюдад-де-Валенсия команда Леванте дома сыграла вничью с Эспаньолом (1:1).
Гости открыли счет на 53-й минуте после точного удара Карлоса Ромеро.
На 55-й минуте Икер Лосада уравнял положение, установив итоговый счет на табло (1:1).
Ла Лига. 19-й тур, 11 января 2026
Леванте – Эспаньол – 1:1
Голы: Икер Лосада, 55 – Карлос Ромеро, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
