Чемпионат Испании
Леванте
11.01.2026 17:15 - : -
Эспаньол
Испания
11 января 2026, 12:17 |
54
0

Леванте – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 11 января и начнется в 17:15 по Киеву

11 января 2026, 12:17 |
54
0
Леванте – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января на Сьютат де Валенсия пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда после очередной паузы в несколько лет, по ходу которых она болталась в Сегунде, сумела совершить прорыв в прошлом сезоне. В итоге она смогла вернуться напрямую в Ла Лигу. Но казалось, что это только краткосрочный, годичный визит. В 2025-м году, меняя наставника, новичок в Примере взял две победы и десять очков, расположившись на самом дне таблицы. Ну и в декабре уступили в кубке Культураль Леонесе.

Но после паузы получилось приятно удивить. В прошлом туре не просто взяли победу - на выезде удалось устроить 3:0 на поле крепкого середняка, Севилью (хотя до 77-й минуты преимущество было минимальным). Остается понять, это разовое яркое исключение, или сейчас наконец-то найти свою игру - покажут ближайшие матчи.

Эспаньол

Клуб не так давно был практически в похожей ситуации. Она в 2024-м году вернулась в Примеру, правда, после годичной паузы - зато не напрямую, но через сито плей-офф. И уже в Ла Лиге получилось не без труда обеспечить себе сохранение прописки. Да, собрали достаточно весомые 42 очка, но при этом Леганес отправился во второй дивизион, взяв только на два меньше!

Тем удивительнее нынешний подъем - сейчас команда всерьез борется за возвращение в еврокубки. Да, при этом проиграли Атлетико Балеарес в Копе дель Рей еще в 2025-м, а в прошлом туре уступили без вариантов, 0:2, Барселоне в дерби. Но все остальные пять последних поединков каталонцы смогли выиграть, так что получается держаться в зоне еврокубков.

Статистика личных встреч

За десяток последних поединков только раз Леванте обыгрывал этого противника. Проигрывали при этом они шесть раз на этом отрезке, в том числе обоих крайних матчах, в Сегунде в 2023/2024.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости ближе к победе. Тут можно смело ставить на их успех с подстраховкой в виде нулевой форы (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Леванте
11 января 2026 -
17:15
Эспаньол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
