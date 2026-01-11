Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пенальти и удаление. Райо обыграл Мальорку в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
11.01.2026 15:00 – FT 2 : 1
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 января 2026, 17:08 | Обновлено 11 января 2026, 17:46
52
0

Пенальти и удаление. Райо обыграл Мальорку в Ла Лиге

Матч завершился со счетом 2:1

11 января 2026, 17:08 | Обновлено 11 января 2026, 17:46
52
0
Пенальти и удаление. Райо обыграл Мальорку в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Мальоркой».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьба матча была решена уже в первом тайме, когда команды на двоих забили 3 гола.

Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 11 января

Райо Вальекано – Мальорка – 2:1

Голы: де Фрутос, 4, Паласон, 42 (пен.) – Мурики, 30

Удаление: Валентин, 80

События матча

80’
Оскар Валентин (Райо Вальекано) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка), асcист Тони Лато.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано), асcист Альваро Гарсия.
По теме:
Вытащили Жирону за уши. 5 последних голов команды забили Ванат и Цыганков
ФОТО. Как Ванат забил супергол пяткой за Жирону в матче Ла Лиги
Волевая победа фаворита. Завершился очередной матч Кубка Англии
Райо Вальекано Мальорка Хорхе де Фрутос Иси Паласон Ведат Мурики Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Футбол | 10 января 2026, 20:24 9
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге

Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте

ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Футбол | 11 января 2026, 10:13 4
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны

Флорентино прибыл в Джидду

Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 11.01.2026, 15:28
Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 11.01.2026, 07:31
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 6
Футбол
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
10.01.2026, 02:22 1
Бокс
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 14
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем