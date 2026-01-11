Пенальти и удаление. Райо обыграл Мальорку в Ла Лиге

В воскресенье, 11 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Мальоркой».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Судьба матча была решена уже в первом тайме, когда команды на двоих забили 3 гола.

Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 11 января

Райо Вальекано – Мальорка – 2:1

Голы: де Фрутос, 4, Паласон, 42 (пен.) – Мурики, 30

Удаление: Валентин, 80