11.01.2026 15:00 – FT 2 : 1
Испания11 января 2026, 17:08 | Обновлено 11 января 2026, 17:46
Пенальти и удаление. Райо обыграл Мальорку в Ла Лиге
Матч завершился со счетом 2:1
В воскресенье, 11 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Мальоркой».
Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Судьба матча была решена уже в первом тайме, когда команды на двоих забили 3 гола.
Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 11 января
Райо Вальекано – Мальорка – 2:1
Голы: де Фрутос, 4, Паласон, 42 (пен.) – Мурики, 30
Удаление: Валентин, 80
События матча
80’
Оскар Валентин (Райо Вальекано) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка), асcист Тони Лато.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано), асcист Альваро Гарсия.
