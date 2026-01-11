Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 января 2026, 12:08 | Обновлено 11 января 2026, 12:09
Райо Вальекано – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 11 января и начнется в 15:00 по Киеву

Райо Вальекано – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января на Эстадио де Вальекас пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда попала в достаточно типичную ситуацию, когда она становится во многом заложником собственных успехов. Дело в том, что для нее прошлый сезон стал во многом историческим: получилось пробиться в еврокубки. Пусть даже это было максимально натужно: набрали 52 очка, и заняли весной только по дополнительным показателям восьмое место.

В итоге испанцы отправились в Лигу конференций. Там они прошли Неман в квалификации и набрали тринадцать очков в основном раунде. Но эта дополнительная нагрузка явно сказывается на не привычных к такому игроков. В итоге те откатились снова в нижнюю часть таблицы. С учетом прошлого, январского тура, с 1:1 против Хетафе, в активе девятнадцать очков - на три больше, чем у Валенсии, рухнувшей в зону вылета. Зато в кубке продолжается борьба, там как раз на этой неделе прошли Гранаду.

Мальорка

Клуб при Агирре играл пару лет назад в финале кубка. Да и в прошлом сезоне, уже с Аррасате, были амбиции побороться за возвращение в еврокубки, правда, в итоге все закончилось только десятым местом.

Но казалось, что в новой темпораде Ягоба со своими подопечными сумеют прибавить. Но вместо этого они заставляют вспоминать болельщиков, что такое реальная угроза вылета в Сегунду. Не помогли и зимние каникулы, уже после них было поражение от Жироны, прямого конкурента, еще и на своем поле - на голы Цыганкова и Ваната ответили только одним своим. В итоге теперь у сторон поровну очков, по восемнадцать - благо, что пока что есть сразу трое еще более слабых.

Статистика личных встреч

Сейчас у Мальорки семиматчевая серия без поражений в очных поединках. Из них она выиграла пять, но в мае закончили только нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. В таких условиях они обязаны выигрывать - ставим на то, что у них получится победить (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
11 января 2026 -
15:00
Мальорка
Райо Вальекано Мальорка Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
