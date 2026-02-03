Даниил КАРАСЬ: «Впереди нас ожидает еще очень много работы»

«Буковина» проводит подготовку ко второй части сезона. 4 февраля команда сыграет против «Металлиста 1925» U-19. Центральный защитник «Буковины» Даниил Карась рассказал, как проходят сборы.

– Даниил, первый вопрос будет немного нестандартным. Почему, когда все партнеры тренируются в штанах, ты в любую погоду (и даже в сильный мороз) выходишь на тренировки в шортах?

– Не знаю, мне так просто комфортно. Не могу назвать конкретную причину – мне просто не холодно и все. Я вырос у Азовского моря, там это обычная история, и она тянется еще с детства. Как видите, даже когда повзрослел, ничего не изменилось.

– Сегодняшняя тренировка со стороны выглядела очень интенсивной и насыщенной. Над чем работали? Какие аспекты были ключевыми?

– У нас сейчас каждая тренировка достаточно интенсивная. Легких занятий нет, потому что нужно набирать форму. Тем более, пока есть время, по-максимуму пользуемся этой возможностью. Сегодня давали больше объема, работали над отдельными тактическими моментами и совмещали это с нагрузками.

– Создается впечатление, что даже на начальном этапе сборов команда уже в неплохих кондициях. Что скажешь по этому поводу?

– Мы готовились заранее. Нам еще зимой дали индивидуальные программы – у каждого была своя задача. Но каждый футболист должен понимать: если ты профессионал, то должен ответственно относиться к своему состоянию и здоровью. Мы работали по тем программам, поэтому определенные кондиции на старте зимних сборов уже были. Но это лишь подготовительный этап – впереди нас ожидает еще очень много работы.

– Уже завтра «Буковина» проведет свой дебютный контрольный матч в 2026 году – против «Металлиста 1925» U-19. Чего ждешь от этого поединка? Какие задачи ставит тренерский штаб перед командой в этом спарринге?

– Наша задача – набрать физические кондиции, форму, почувствовать игровой ритм. Думаю, акцент будет больше на физике, но технико-тактические действия тоже остаются важными. Подробные наставления получим уже непосредственно перед игрой.

– Команда уже третий день находится на учебно-тренировочной базе «Мункач». Успели уже освоиться? Как в целом оценишь условия и организацию сбора?

– В общем очень хорошие условия. Для детско-юношеского футбола здесь вообще отличная база. Если сравнивать, то у меня в детстве условия были похуже. Для подготовительного этапа – все очень прилично, хорошие условия. Сейчас готовимся на искусственном поле, а ближе к кубковому матчу, думаю, перейдем на натуральный газон и будем адаптироваться к нему. Что касается именно искусственного поля, то оно очень качественное, приятно тренироваться.

– Усталость уже сказывается или пока все нормально?

– Пока нет, не накопилась еще усталость. Это только первая неделя. Лично я еще не чувствую серьезной усталости. Думаю, все еще впереди – успеем устать.

– В разговорах между собой ребята еще не жалуются?

– Да нет, это профессиональный спорт. Возможно, у кого иногда что-то болит, что-то беспокоит, но все это рабочие моменты. Ничего критичного.