Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме, где в 2025 выиграл трофей
ATP
03 февраля 2026, 18:11 |
81
1

Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме, где в 2025 выиграл трофей

Карлос пропустит пятисотник в Нидерландах, который пройдет с 9 по 15 февраля

03 февраля 2026, 18:11 |
81
1 Comments
Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме, где в 2025 выиграл трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании не сыграет на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Алькарас не будет защищать титул в Роттердаме. Чемпион Australian Open решил, что после нагрузок последних двух недель ему требуется больше времени, чтобы вернуться к соревнованиям. Желаем Карлосу скорейшего восстановления», – идется в офицаильном заявлении пресс-службы турнира.

1 февраля Алькарас переиграл Новака Джоковича в финале Australian Open и впервые завоевал трофей в Мельбурне, собрав карьерный Grand Slam.

В 2025 году Карлос стал чемпионом на кортах Роттердама, переиграв на своем пути Ботика ван де Зандсхульпа, Андреа Вавассори, Педро Мартинеса, Хуберта Хуркача и Алекса де Минаура.

Соревнований в Роттердаме в 2026 году пройдут с 9 по 15 февраля, первым сеяным будет Александр Зверев.

По теме:
Рейтинг ATP. На сколько Алькарас оторвался от Синнера после Australian Open
Пресс-конференция: что сказали Алькарас и Джокович после финала Aus Open
ФОТО. Церемония награждения: как Алькарасу вручали трофей Aus Open 2026
Карлос Алькарас (теннисист) ATP Роттердам
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Футбол | 02 февраля 2026, 22:47 0
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма

Трево Чалоба высмеял Альфонса Ареоля

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Теннис | 02 февраля 2026, 21:01 0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Теннис | 03.02.2026, 14:15
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02.02.2026, 18:53
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Хтось після Брісбена у нас також знявся. Але які результати. Алькарас виграв що не так і дивно АО, а інша майже його не розпочинала. Після важкого "суперфіналу" в передмельбурнівського турнірі.
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем