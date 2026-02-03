Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме, где в 2025 выиграл трофей
Карлос пропустит пятисотник в Нидерландах, который пройдет с 9 по 15 февраля
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании не сыграет на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды).
«Алькарас не будет защищать титул в Роттердаме. Чемпион Australian Open решил, что после нагрузок последних двух недель ему требуется больше времени, чтобы вернуться к соревнованиям. Желаем Карлосу скорейшего восстановления», – идется в офицаильном заявлении пресс-службы турнира.
1 февраля Алькарас переиграл Новака Джоковича в финале Australian Open и впервые завоевал трофей в Мельбурне, собрав карьерный Grand Slam.
В 2025 году Карлос стал чемпионом на кортах Роттердама, переиграв на своем пути Ботика ван де Зандсхульпа, Андреа Вавассори, Педро Мартинеса, Хуберта Хуркача и Алекса де Минаура.
Соревнований в Роттердаме в 2026 году пройдут с 9 по 15 февраля, первым сеяным будет Александр Зверев.
