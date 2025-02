Первый трофей на индуре. Определен победитель турнира АТР 500 в Роттердаме

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас (Испания) выиграл трофей на турнире АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В финале испанец в трех сетах переиграл Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8) за 1 час и 55 минут.

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [3] – 6:4, 3:6, 6:2

Это была третья встреча соперников. Алькарас выиграл все три очных противостояния.

Алькарас на своем пути к трофею, помимо де Минаура, также выиграл у Ботика ван де Зандсхулпа, Андреа Вавассори, Педро Мартинеса и Хуберта Хуркача.

Карлос выиграл 17-й титул в карьере и первый в 2025 году. Для Алькараса это первый триумф на крытом харде (индуре).

В новом сезоне Карлос отыграл два турнира. Предыдущим был Australian Open, на котором он дошел до четвертьфинала, где проиграл Новака Джоковича.

VAMOS 🔥



The moment @carlosalcaraz claimed his maiden indoor ATP title in Rotterdam#abnamroopen pic.twitter.com/YwuhbpLOIV