Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер: «Этот трансфер – невосполнимая потеря для ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 13:41 |
194
0

Известный тренер: «Этот трансфер – невосполнимая потеря для ЛНЗ»

Олег Дулуб расхвалил Проспера Оба

25 декабря 2025, 13:41 |
194
0
Известный тренер: «Этот трансфер – невосполнимая потеря для ЛНЗ»
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Известный тренер Олег Дулуб назвал лучшего игрока первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист выделил Проспера Оба, который уже перебрался из ЛНЗ в Шахтер.

– Лучший игрок первого круга?

– Наверное, Оба. Его вклад в забитые мячи ЛНЗ в УПЛ – половина успеха. Для ЛНС его уход в Шахтер – невосполнимая потеря. Это колоссальное везение, что он сразу начал давать результат без адаптации, – сказал Дулуб.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

По теме:
ВИДЕО. Бондарь выступил с обращением к фанатам Шахтера
«Пик неспособности». Саленко назвал худший матч Динамо в сезоне
Жироне отказали в трансфере украинца. Клуб ЛаЛиги готовит новое предложение
Проспер Оба Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Динамо получил предложения от двух клубов. Может уйти бесплатно
Футбол | 25 декабря 2025, 12:38 1
Хавбек Динамо получил предложения от двух клубов. Может уйти бесплатно
Хавбек Динамо получил предложения от двух клубов. Может уйти бесплатно

Витиньо, скорее всего, останется в Бразилии после завершения контракта с «бело-синими»

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25 декабря 2025, 08:55 4
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко

Лидером остался Флойд Мейвезер

ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
Футбол | 24.12.2025, 18:26
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Футбол | 25.12.2025, 11:02
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Футбол | 25.12.2025, 06:32
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 9
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 50
Футбол
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
23.12.2025, 22:17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем