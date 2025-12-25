Известный тренер: «Этот трансфер – невосполнимая потеря для ЛНЗ»
Олег Дулуб расхвалил Проспера Оба
Известный тренер Олег Дулуб назвал лучшего игрока первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист выделил Проспера Оба, который уже перебрался из ЛНЗ в Шахтер.
– Лучший игрок первого круга?
– Наверное, Оба. Его вклад в забитые мячи ЛНЗ в УПЛ – половина успеха. Для ЛНС его уход в Шахтер – невосполнимая потеря. Это колоссальное везение, что он сразу начал давать результат без адаптации, – сказал Дулуб.
В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
