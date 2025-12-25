Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леоненко раскритиковал Ротаня: «Ему не нужно быть тренером, если...»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 13:17
Леоненко раскритиковал Ротаня: «Ему не нужно быть тренером, если...»

Виктору не понравилось поведение главного тренера «Полесья»

Леоненко раскритиковал Ротаня: «Ему не нужно быть тренером, если...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Бывший футболист Виктор Леоненко подверг критике поведение главного тренера житомирского Полесья Руслана Ротаня в матче против львовского «Руха» (0:1)

«Ротань? Мне очень сложно объяснить поведение Ротаня в матче с Рухом, когда его удалили. Хотя арбитр и ошибся с решением по Андриевскому, но так себя вести – это ненормально.

Ротаню не нужно быть тренером, если он не может контролировать эмоции. Он или сойдет с ума, или на лавочке, не дай Бог, плохо станет», – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне Полесье занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.

Виктор Леоненко Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
