Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 15:49 |
1020
2

ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»

Виктор расхвалил Виталия Пономарева

24 декабря 2025, 15:49 |
1020
2 Comments
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист Виктор Леоненко расхвалил главного тренера черкасского ЛНЗ Виталия Пономарева по итогам первого круга Украинской Премьер-лиги.

– Лучший тренер УПЛ после первого круга?

– Однозначно Пономарев без шансов для любого! Но пока дифирамбы петь ему рано. Думаю, в Лигу конференций ЛНЗ выйдет, вот там и будем судить. В Лиге конференций очень много слабых команд, но Динамо даже там не смогло себя проявить, – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Оболонь определилась с некоторыми спаррингами в Турции
Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
Игрок Шахтера: «УПЛ сейчас становится интереснее»
Виктор Леоненко Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23 декабря 2025, 16:37 8
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца

Ближе всего к подписанию форварда находится «Вест Хэм»

Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Футбол | 24 декабря 2025, 07:54 13
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings

Ближайшие месяцы, несмотря на погоду за окном, обещают быть горячими для «бело-синих»

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Бокс | 23.12.2025, 19:33
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Футбол | 23.12.2025, 22:17
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24.12.2025, 12:41
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Це СаШо не зміг себе проявити, а не Динамо..
Ответить
0
Фанькин кот
Про Русика Ротаня то же самое говорили в прошлом сезоне.
Ответить
-1
Популярные новости
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 8
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем