ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Виктор расхвалил Виталия Пономарева
Бывший футболист Виктор Леоненко расхвалил главного тренера черкасского ЛНЗ Виталия Пономарева по итогам первого круга Украинской Премьер-лиги.
– Лучший тренер УПЛ после первого круга?
– Однозначно Пономарев без шансов для любого! Но пока дифирамбы петь ему рано. Думаю, в Лигу конференций ЛНЗ выйдет, вот там и будем судить. В Лиге конференций очень много слабых команд, но Динамо даже там не смогло себя проявить, – сказал Леоненко.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
