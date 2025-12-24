Леоненко назвал лучших игроков УПЛ. Оба сменят клубные прописки

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал лучшего игрока первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Лучший игрок УПЛ после первого круга?

– Из легионеров отмечу Проспера Оба, а из наших – Твердохлеба, – лаконично сказал Леоненко.

В первой части сезона УПЛ Проспер Оба выступал в составе черкасского ЛНЗ, но уже перебрался в расположение донецкого Шахтера. Егор Твердохлеб первую часть сезона провел в криворожском Кривбассе, а ныне звездного украинца сватают в ЛНЗ.