Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко назвал лучших игроков УПЛ. Оба сменят клубные прописки
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 12:21 |
1030
0

Леоненко назвал лучших игроков УПЛ. Оба сменят клубные прописки

Виктор отметил Проспера Оба и Егора Твердохлеба

24 декабря 2025, 12:21 |
1030
0
Леоненко назвал лучших игроков УПЛ. Оба сменят клубные прописки
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал лучшего игрока первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Лучший игрок УПЛ после первого круга?

– Из легионеров отмечу Проспера Оба, а из наших – Твердохлеба, – лаконично сказал Леоненко.

В первой части сезона УПЛ Проспер Оба выступал в составе черкасского ЛНЗ, но уже перебрался в расположение донецкого Шахтера. Егор Твердохлеб первую часть сезона провел в криворожском Кривбассе, а ныне звездного украинца сватают в ЛНЗ.

По теме:
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Голкипер сборной Украины мечтает попасть в чемпионат Испании или Англии
Виктор Леоненко Проспер Оба Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея. Прогноз и анонс на матч КАН
Футбол | 24 декабря 2025, 10:23 0
Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея. Прогноз и анонс на матч КАН
Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея. Прогноз и анонс на матч КАН

Поединок состоится 24 декабря и начнется в 14:30 по Киеву

Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 24 декабря 2025, 09:15 7
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег

Тренер отсудил отступные за увольнение в 2014 году

Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Футбол | 24.12.2025, 08:59
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Бокс | 23.12.2025, 19:33
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем