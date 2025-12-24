Украина. Премьер лига24 декабря 2025, 12:21 |
1030
0
Леоненко назвал лучших игроков УПЛ. Оба сменят клубные прописки
Виктор отметил Проспера Оба и Егора Твердохлеба
24 декабря 2025, 12:21 |
1030
0
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал лучшего игрока первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
– Лучший игрок УПЛ после первого круга?
– Из легионеров отмечу Проспера Оба, а из наших – Твердохлеба, – лаконично сказал Леоненко.
В первой части сезона УПЛ Проспер Оба выступал в составе черкасского ЛНЗ, но уже перебрался в расположение донецкого Шахтера. Егор Твердохлеб первую часть сезона провел в криворожском Кривбассе, а ныне звездного украинца сватают в ЛНЗ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 декабря 2025, 10:23 0
Поединок состоится 24 декабря и начнется в 14:30 по Киеву
Футбол | 24 декабря 2025, 09:15 7
Тренер отсудил отступные за увольнение в 2014 году
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Футбол | 24.12.2025, 08:59
Бокс | 23.12.2025, 19:33
Комментарии 0
Популярные новости
24.12.2025, 07:19 4
23.12.2025, 14:59
23.12.2025, 12:39 48
Бокс
23.12.2025, 09:17 13
22.12.2025, 20:23 1
23.12.2025, 00:45 3
23.12.2025, 00:16