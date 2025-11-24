Рейтинг ATP. Украинец после финала 25-тысячника поднялся на 91 позицию

24 ноября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе прошла финальная часть Кубка Дэвиса – принимающие участия теннисисты никаких очков за выступления не получили.

Соревнований в Туре в 2025 году уже завершились, поэтому до старта нового сезона никаких изменений у ведущих теннисистов не будет.

Сезонна первом месте завершил Карлоса Алькарас. Второй – Янник Синнер. В топ-5 также попали Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим.

Топ-10 рейтинга АТР

Георгий Кравченко благодаря тому, что добрался до финала 25-тысячника в Португалии, прибавил 91 место и вошел в топ-700, поднявшись на 628-ю позицию.

Первой ракеткой Украины остается Виталий Сачко. В обновленном рейтинге он потерял два места и сейчас идет на 168-й строчке.

Украинцы в рейтинге АТР