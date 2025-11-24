Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Украинец после финала 25-тысячника поднялся на 91 позицию
ATP
24 ноября 2025, 18:31 | Обновлено 24 ноября 2025, 18:55
221
0

Рейтинг ATP. Украинец после финала 25-тысячника поднялся на 91 позицию

Георгий Кравченко вошел в топ-700, у ведущих теннисистов никаких изменений не произошло

24 ноября 2025, 18:31 | Обновлено 24 ноября 2025, 18:55
221
0
Рейтинг ATP. Украинец после финала 25-тысячника поднялся на 91 позицию
Instagram. Георгий Кравченко

24 ноября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе прошла финальная часть Кубка Дэвиса – принимающие участия теннисисты никаких очков за выступления не получили.

Соревнований в Туре в 2025 году уже завершились, поэтому до старта нового сезона никаких изменений у ведущих теннисистов не будет.

Сезонна первом месте завершил Карлоса Алькарас. Второй – Янник Синнер. В топ-5 также попали Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим.

Топ-10 рейтинга АТР

Георгий Кравченко благодаря тому, что добрался до финала 25-тысячника в Португалии, прибавил 91 место и вошел в топ-700, поднявшись на 628-ю позицию.

Первой ракеткой Украины остается Виталий Сачко. В обновленном рейтинге он потерял два места и сейчас идет на 168-й строчке.

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Дежавю: Кравченко во 2-й раз за 2 недели проиграл финал в Португалии Грэю
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 24–30.11
Испания в статусе андердога одолела Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса
рейтинг ATP Вадим Урсу Тейлор Фритц Александр Зверев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон Георгий Кравченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24 ноября 2025, 17:10 5
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь

Дарья Квиткова показала красоту...

Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24 ноября 2025, 10:29 22
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24.11.2025, 06:32
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
Теннис | 24.11.2025, 16:18
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 8
Футбол
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем