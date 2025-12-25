Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 декабря 2025, 10:26
Барселона нашла замену Рафинье. Неожиданный вариант

Йереми привлекает внимание каталонского гранда

Барселона нашла замену Рафинье. Неожиданный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанский вингер «Депортиво» Йереми может перебраться в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривается «сине-гранатовыми» как потенциальная замена Рафинье. Но судьба возможного подписания Йереми зависит от Маркуса Рэшфорда: в Каталонии отдают предпочтение подписанию арендованного англичанина. «Барселона» не планирует тратить больше 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Йереми провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился семью голами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Барселоны» возобновил карьеру в 42 года.

Рафинья Диас Барселона Депортиво Ла-Корунья трансферы Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Источник: El Nacional
