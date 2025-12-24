Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 09:53 |
Леоненко назвал единственного игрока Динамо, к которому нет претензий

Бывший футболист киевского клуба выделил защитника Александра Караваева

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко признался, что вся «бело-синяя» команда, за исключением защитника Александра Караваева, сыграла хуже его ожиданий.

– Назовите футболиста Украинской Премьер-лиги, который не оправдал ваших ожиданий после первого круга?

– Все игроки «Динамо», кроме Караваева. Тот хоть забивал, когда выходил на поле, хотя это и не его обязанность. Он вообще не защитник, а полузащитник, потому и забивает, а отбирать не умеет, как и Конопля, – считает Леоненко.

В нынешнем сезоне опытный 33-летний защитник провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Контракт Александра истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.

«Динамо» набрало 26 баллов после 16 туров и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет девять пунктов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Караваев Виктор Леоненко
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
vovei
Леон! Ты в своем уме?
