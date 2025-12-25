С ассистом Роналду. Аль-Наср разгромил Аль-Завраа
Клуб из Эр-Рияда добыл победу со счетом 5:1
В среду, 24 декабря, состоялся шестой матч группового этапа АФК-2, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Завраа».
Поединок стартовал в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли эффектную победу со счетом 5:1. Ассистом отличился португальский нападающий Криштиану Роналду.
С 18 очками «Аль-Наср» выиграл свою группу. Представитель Ирака с девятью баллами занял вторую строчку.
Лига чемпионов Азии-2. 6-й тур
Аль-Наср – Аль-Завраа – 5:1
Голы: Коман, 12, 56, Уэсли, 19, Аль-Амри, 29, Феликс, 44 – Томива, 50
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор расхвалил Виталия Пономарева
80-летний наставник поделился некоторыми воспоминаниями…