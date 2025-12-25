Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
25 декабря 2025, 07:52 | Обновлено 25 декабря 2025, 09:03
С ассистом Роналду. Аль-Наср разгромил Аль-Завраа

Клуб из Эр-Рияда добыл победу со счетом 5:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

В среду, 24 декабря, состоялся шестой матч группового этапа АФК-2, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Завраа».

Поединок стартовал в 18:00 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли эффектную победу со счетом 5:1. Ассистом отличился португальский нападающий Криштиану Роналду.

С 18 очками «Аль-Наср» выиграл свою группу. Представитель Ирака с девятью баллами занял вторую строчку.

Лига чемпионов Азии-2. 6-й тур

Аль-Наср – Аль-Завраа – 5:1

Голы: Коман, 12, 56, Уэсли, 19, Аль-Амри, 29, Феликс, 44 – Томива, 50

Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Жоау Феликс Кингсли Коман
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
