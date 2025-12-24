Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
24 декабря 2025, 20:43 | Обновлено 24 декабря 2025, 20:46
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером

Специалист покинул клуб Первой лиги

24 декабря 2025, 20:43 | Обновлено 24 декабря 2025, 20:46
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
ФК Черноморец. Александр Кучер

Как стало известно Sport.ua, украинский специалист Александр Кучер покинул пост главного тренер одесского «Черноморца».

Представитель Первой лиги попрощался с 43-летним специалистом. Александр Кучер возглавил команду в марте 2025 года, заменив у ее руля Александра Бабича.

Сохранить команду в Украинской Премьер-лиге Кучер не сумел, а после 18 туров Первой лиги «Черноморец» с 28 очками идет на третьей позиции, на один балл отставая от «Левого Берега» и на 10 очков отставая от лидирующей «Буковины».

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» не выплатил зарплату Евгению Хачериди.

Александр Кучер Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Burevestnik
ну і шо?
Чорноморцю всьо? Чи шо?
