Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером

Как стало известно Sport.ua, украинский специалист Александр Кучер покинул пост главного тренер одесского «Черноморца».

Представитель Первой лиги попрощался с 43-летним специалистом. Александр Кучер возглавил команду в марте 2025 года, заменив у ее руля Александра Бабича.

Сохранить команду в Украинской Премьер-лиге Кучер не сумел, а после 18 туров Первой лиги «Черноморец» с 28 очками идет на третьей позиции, на один балл отставая от «Левого Берега» и на 10 очков отставая от лидирующей «Буковины».

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» не выплатил зарплату Евгению Хачериди.