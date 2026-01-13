Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Юрген Клопп готов возглавить «Реал» после отставки Хаби Алонсо, но только при условии полного контроля над кадровой политикой.

Немец уже донес до руководства свои требования: два топ-трансфера и два обязательных ухода. Среди желаемых новичков – Алексис Макаллистер, которого Клопп видит ключевым дирижером в центре поля, а также Гарри Кейн – классический форвард и гарант голов.

В то же время тренер настаивает на продаже Винисиуса из-за проблем с дисциплиной и нежелания отрабатывать в обороне, а также Дани Себальоса, уровень которого не соответствует амбициям клуба.

Клопп четко дал понять: если он придет в Мадрид – то диктовать правила будет именно он.