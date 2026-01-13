Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Испания
13 января 2026, 23:54 |
1356
1

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

13 января 2026, 23:54 |
1356
1 Comments
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп готов возглавить «Реал» после отставки Хаби Алонсо, но только при условии полного контроля над кадровой политикой.

Немец уже донес до руководства свои требования: два топ-трансфера и два обязательных ухода. Среди желаемых новичков – Алексис Макаллистер, которого Клопп видит ключевым дирижером в центре поля, а также Гарри Кейн – классический форвард и гарант голов.

В то же время тренер настаивает на продаже Винисиуса из-за проблем с дисциплиной и нежелания отрабатывать в обороне, а также Дани Себальоса, уровень которого не соответствует амбициям клуба.

Клопп четко дал понять: если он придет в Мадрид – то диктовать правила будет именно он.

По теме:
Совпадение или позиция? Почему Винисиус молчит после увольнения Алонсо
Экс-игрок сборной Украины: «Здесь или лизать задницу, или уважать себя»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Юрген Клопп Реал Мадрид Дани Себальос Алексис Макаллистер Гарри Кейн Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13 января 2026, 08:59 3
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ

У Юргена есть определенные условия

Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру
Футбол | 13 января 2026, 23:37 0
Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру
Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру

Дортмундцы победили клуб из Бремена со счетом 3:0

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13.01.2026, 06:04
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Бокс | 13.01.2026, 06:42
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Умер легендарный литовский футбольный тренер, экс-футболист Шахтера
Футбол | 13.01.2026, 20:32
Умер легендарный литовский футбольный тренер, экс-футболист Шахтера
Умер легендарный литовский футбольный тренер, экс-футболист Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
happy
З Пересом тільки так і можна. Кейн - гарант відповідального ставлення до справи, дисципліни, голів, професіоналізму. Маккалістер - незамінний гравець у будь-якій команді. Хребет команди. Вінісіуса треба гнати двома ногами вперед. Клопп як поважаючий себе фахівець розуміє, що якщо примхливого гравця залишити, то Клоппу доведеться йому витирати ніс носовою хусткою. Себальос давно не відповідає рівню команди.
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 22
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 6
Бокс
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем