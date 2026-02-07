Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Дженоа
07.02.2026 19:00 - : -
Наполи
Италия
07 февраля 2026, 16:12 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:32
Поединок пройдет 7 февраля в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 24-го тура Серии А Италии, в котором «Дженоа» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Дженоа»

Команда точно не хочет пережить недавний неприятный опыт, когда пришлось поиграть в Серии В, пусть и на минимальный срок в один сезон. Поднявший оттуда и удержавший в элитном дивизионе Джилардино был снят, когда не справился со спадом в прошлом сезоне – тогда помогла смена Альберто на Виейра. А после того, как уже в нынешнем розыгрыше не получалось выиграть, указали на дверь и Патрику.

Сейчас, при Де Росси, клуб из Генуи выглядит неплохо. В том числе и за счет того, что набрал форму и Малиновский, у которого четыре победы и три ничьи. Неделю назад, в прошлом туре, Руслан реализовал пенальти, правда, в итоге все-таки проиграли 2-3. Заодно была прервана приятная серия без поражений из пяти туров – за это время получилось взять пару побед и трижды сыграв вничью, оторвавшись наконец-то от опасной зоны.

«Наполи»

Клуб вообще-то сейчас может считаться наиболее успешным в Италии на данный момент. Ведь за три предыдущих сезона было взято два чемпионства! Правда, после долгожданного скудетто-2023 не зря сбежал сразу Спаллетти – потом был резкий спад. Что не помешало Конте, появившись в Неаполе, со старта дать максимальный результат.

В новом сезоне у Антонио и его подопечных куда больше проблем. Чего стоит вылет из Лиги чемпионов, где не вышли в плей-офф, напоследок проиграв «Челси» дома. С другой стороны, выигран Суперкубок, да и впереди встреча с «Комо» в рамках Коппа Италиа. Да и в Серии А есть за что бороться: титул сохранить вряд ли получится, но довольно успешно пытаются держаться в топ-4. Вот и «Фиорентину» в крайнем туре обыграли 2-1.

Статистика личных встреч

В семи крайних поединках было три ничьи, кроме того, «Наполи» побеждал четырежды, в том числе и в этом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей. Но и хозяева в последние недели показывают себя неплохо – ставим на «тотал больше 2,0 голов» (коэффициент – 1,85).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
7 февраля 2026 -
19:00
Наполи
чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Дженоа
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
