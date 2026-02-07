Где Миколенко? Фулхэм и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги

В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Craven Cottage» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко вернулся в строй после травмы и выйдет на поле с первых минут.

«Эвертон» набрал 34 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Фулхэма» 34 пункта – подопечные Марку да Силвы разместились на девятой позиции благодаря лучшей разницы мячей.

Стартовые составы Фулхэма и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги: