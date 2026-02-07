Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 февраля 2026, 16:06
361
0

Где Миколенко? Фулхэм и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги

Поединок 25-го тура чемпионата Англии состоится в субботу, 7 февраля, в 17:00 по киевскому времени

07 февраля 2026, 16:06
361
0
Где Миколенко? Фулхэм и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Craven Cottage

В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Craven Cottage» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко вернулся в строй после травмы и выйдет на поле с первых минут.

«Эвертон» набрал 34 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Фулхэма» 34 пункта – подопечные Марку да Силвы разместились на девятой позиции благодаря лучшей разницы мячей.

Стартовые составы Фулхэма и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги:

Николай Тытюк
Николай Тытюк
