Где Миколенко? Фулхэм и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги
Поединок 25-го тура чемпионата Англии состоится в субботу, 7 февраля, в 17:00 по киевскому времени
В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Эвертон».
Команды сыграют на стадионе «Craven Cottage» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко вернулся в строй после травмы и выйдет на поле с первых минут.
«Эвертон» набрал 34 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Фулхэма» 34 пункта – подопечные Марку да Силвы разместились на девятой позиции благодаря лучшей разницы мячей.
Стартовые составы Фулхэма и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги:
