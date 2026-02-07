Арсенал находится в трех голах от рекорда АПЛ

«Арсенал» забил уже 14 голов в АПЛ в сезоне 2025/26 после розыгрыша угловых.

Это один из лучших результатов в истории лиги. «Канонирам» нужно забить всего 3 гола подобным образом в оставшихся матчах сезона, чтобы установить новый рекорд турнира.

На данный момент высшее достижение АПЛ по количеству забитых голов после розыгрыша угловых в одном сезоне принадлежит трем командам (по 16 голов), в том числе и команде Микеля Артеты: «Олдем Атлетик» (1992/93), «Вест Бромвич» (2016/17) и «Арсенал» (2023/24).

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ

16 – Арсенал (2023/24)

16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)

16 – Олдем Атлетик (1992/93)

15 – Ливерпуль (2021/22)

15 – Манчестер Сити (2021/22)

15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)

15 – Манчестер Сити (2011/12)

15 – Манчестер Сити (2009/10)

15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)

14 – Арсенал (2025/26)

Приблизиться к рекорду АПЛ «Арсенал» попытается в домашнем матче 25-го тура против «Сандерленда».