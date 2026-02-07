Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал находится в трех голах от рекорда АПЛ
Англия
07 февраля 2026, 14:52 |
240
0

Арсенал находится в трех голах от рекорда АПЛ

«Канониры» очень эффективно реализуют розыгрыши угловых

07 февраля 2026, 14:52 |
240
0
Арсенал находится в трех голах от рекорда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

«Арсенал» забил уже 14 голов в АПЛ в сезоне 2025/26 после розыгрыша угловых.

Это один из лучших результатов в истории лиги. «Канонирам» нужно забить всего 3 гола подобным образом в оставшихся матчах сезона, чтобы установить новый рекорд турнира.

На данный момент высшее достижение АПЛ по количеству забитых голов после розыгрыша угловых в одном сезоне принадлежит трем командам (по 16 голов), в том числе и команде Микеля Артеты: «Олдем Атлетик» (1992/93), «Вест Бромвич» (2016/17) и «Арсенал» (2023/24).

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ

  • 16 – Арсенал (2023/24)
  • 16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)
  • 16 – Олдем Атлетик (1992/93)
  • 15 – Ливерпуль (2021/22)
  • 15 – Манчестер Сити (2021/22)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
  • 15 – Манчестер Сити (2011/12)
  • 15 – Манчестер Сити (2009/10)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
  • 14 – Арсенал (2025/26)

Приблизиться к рекорду АПЛ «Арсенал» попытается в домашнем матче 25-го тура против «Сандерленда».

По теме:
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм определились с составами на матч АПЛ
УЕФА опубликовал десятку лучших голов Лиги чемпионов 2025/26. Где Трубин?
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал Лондон Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 07 февраля 2026, 08:34 5
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой

Александр будет драться против Рико Верховена

Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Футбол | 07 февраля 2026, 08:12 4
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»

Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино

Олимпиада-2026. День 1. Анонс событий
Олимпийские игры | 07.02.2026, 09:10
Олимпиада-2026. День 1. Анонс событий
Олимпиада-2026. День 1. Анонс событий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
Футбол | 07.02.2026, 07:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
ФОТО. Тренировка Динамо. Сыграли в теннисбол, возвращение Ярмоленко
Футбол | 07.02.2026, 13:59
ФОТО. Тренировка Динамо. Сыграли в теннисбол, возвращение Ярмоленко
ФОТО. Тренировка Динамо. Сыграли в теннисбол, возвращение Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 21
Футбол
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем