Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 15:53 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:08
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Динамо Тбилиси

7 февраля в 16:00 пройдет контрольный поединок на сборах в Турции

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Динамо Тбилиси
Коллаж Sport.ua

Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Видео голов и обзор (обновляется)
Карпаты минимально уступили шведскому клубу на сборах в Испании
Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола
товарищеские матчи Динамо Тбилиси Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
