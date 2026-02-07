Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Динамо Тбилиси

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера