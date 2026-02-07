Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Динамо Тбилиси
7 февраля в 16:00 пройдет контрольный поединок на сборах в Турции
Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра состоится в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера
