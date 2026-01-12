Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 января 2026, 19:57 | Обновлено 12 января 2026, 20:06
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки

Тренер имел плохие отношения с игроками

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

Как отмечает авторитетный испанский журналист Марио Кортегана, Алонсо лично попросил Флорентино Переса об увольнении, его никто не заставлял подавать в отставку. Основной причиной того, что тренер решил уйти, были напряженные отношения тренера с футболистами команды в последнее время, что влияло на результаты клуба.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.

Алонсо в «Реале» заменит Альваро Арбелоа, который до этого тренировал «Кастилью».

Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
