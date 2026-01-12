ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

Отмечается, что решение было принято по взаимному согласию сторон после поражения королевского клуба в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3).

«Хаби Алонсо всегда будет пользоваться расположением всех мадридских болельщиков, потому что он легенда «Реала» и всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал» всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за их работу и преданность в течение этого времени и желает им удачи на этом новом этапе их жизни», — говорится в официальном сообщении клуба.

Хаби Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.