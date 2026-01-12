Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Испания
12 января 2026, 19:18 | Обновлено 12 января 2026, 19:25
7287
26

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

12 января 2026, 19:18 | Обновлено 12 января 2026, 19:25
7287
26 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

Отмечается, что решение было принято по взаимному согласию сторон после поражения королевского клуба в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3).

«Хаби Алонсо всегда будет пользоваться расположением всех мадридских болельщиков, потому что он легенда «Реала» и всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал» всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за их работу и преданность в течение этого времени и желает им удачи на этом новом этапе их жизни», — говорится в официальном сообщении клуба.

Хаби Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.

По теме:
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Симеоне извинился перед Винисиусом и Реалом: «Я был неправ, так нельзя»
Реал обратился к Хаби Алонсо после неожиданного увольнения
Хаби Алонсо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(149)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12 января 2026, 12:57 2
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка

Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 12 января 2026, 07:05 12
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
Теннис | 12.01.2026, 13:22
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Футбол | 12.01.2026, 18:44
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Зря ушел с Байера. Сейчас бы поднял команду до топ 5 мира.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
sport.UA the best
Шановна адміністрація і модерація улюбленого сайта sport.ua
Звертаю вашу увагу на дії користувача Прибирач Гівна. Нещодавно цього користувача акаунти ви відправили в бан, однак на жаль він зробив собі акаунт Прибирач Гівна і знову вдається до образливих висловлювань ображає і обзиває всіх і бреше, намагається розвести срач на сайті, це бан по ір. Подібна поведінка користауча Прибирач Гівна створює вкрай неприємну атмосферу для інших користувачів і суперечить правилам вашого ресурсу. Люба і шановна адміністрація наполегливо прошу якнайшвидше розглянути це питання та вжити відповідних заходів для припинення деструктивної діяльності зазначеного користувача Прибирач Гівна.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
movkli
а так його з Баєра тягли, прямий тренер мрія, неустойки, попередній контракт, трансфери під нього, Віни щодня виганяють))))
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
luceorius
 Принаймні Беллінгем, Вальверде та Вінісіус особливо не засмутяться. Стосовно Алонсо, то із самого початку його каденції в Реалі, як тренера, дуже дивувало його намагання знайти винних буквально в кожній невдачі Реала. Топ-тренери так не роблять.
Ответить
+1
Прибирач гівна
Сьогодні українське село — це головна опора нашої витривалості та економічний щит держави. Воно забезпечує понад 60% валютних доходів країни через експорт і гарантує продовольчу безпеку, виробляючи майже всю городину для внутрішнього ринку. У найважчі часи село стало надійним тилом, прийнявши мільйони переселенців і довівши свою здатність виживати в умовах повної автономності. Попри замінування полів та дефіцит ресурсів, саме сільська праця залишається фундаментом, без якого неможлива ні стабільна економіка, ні перемога. Тому я не дозволю щоб усілякі дармоїди як AK.228   ображали роботящих звичайних людей. А оце AK.228  я і людиною назвати не можу
Ответить
0
Прибирач гівна
Люба модерація зверніть на коментар покидька AK.228 написаний в 19:55. Ця потвора ображає людей із села. Ви весь час його блокуєте , а воно постійно вертається і продовжує ображати простих людей. Чи не настав час радикально вирішити з цим AK.228 а то ці 3х денні бани не допомагають. Чекаю зворотнього зв'язку. Дякую!
Ответить
0
Maks23
Вот это поворот...
Ответить
0
🏒 Hocky
Якось особливо швидко і здається не дуже заслужено звільняють останнім часом тренерів.
Аморіма, Мареску, до того Тен Хага з Баєра.
І Алонсо після мінімальної поразки в якомусь там суперкубку???...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Brian
Жесть. Навіть до кінця сезону не допрацював. Оце нетерплячка у Переса. 
Ответить
0
MrStepanovM .
*бануте керівництво в Реалі...якщо якісного захисту нема ніякий тренер не допоможе...Алонсо не пропаде, а Мадрид згає час...
Ответить
0
Прибирач гівна
Люба модерація зверніть увагу на коментрар покидька Dnonamic написаний в 19:33. Ця потвора пише не пристойні речі і розводить   срач. Я звісно поскаржився на коментар ,але розумію що ця боягузлива потвора видалить коментар, тому я зробив  скріншот і зараз  пришлю на вашу пошту як завжди. Чекаю зворотнього зв'язку.Дякую!
Ответить
0
Oberst
Пумочка полтавчаночка, ты туточки? Ты рада или сильно расстроилась?
Ответить
-1
Oberst
Пафосные последствия после пафосной победы Великой Барселоны
Ответить
-1
Dnonamic
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
З Києвом в серці
У Реал прийде новий професіонал і барсучому плем'ю не поздоровиться
Мадридці як Динамівці - столичні. А каталонці сепари, як і днонецькі
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Браво Барса 😂😂👏👏
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 4
Бокс
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 3
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем