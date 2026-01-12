ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Королевский клуб простился с главным тренером
Мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.
Отмечается, что решение было принято по взаимному согласию сторон после поражения королевского клуба в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3).
«Хаби Алонсо всегда будет пользоваться расположением всех мадридских болельщиков, потому что он легенда «Реала» и всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал» всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за их работу и преданность в течение этого времени и желает им удачи на этом новом этапе их жизни», — говорится в официальном сообщении клуба.
Хаби Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026
